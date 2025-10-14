Frane e alluvioni: Bergamasca a rischio dissesto idrogeologico

A fine luglio, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha pubblicato il quarto rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia nel 2024, fornendo un quadro dettagliato sui rischi legati a frane, alluvioni, erosione costiera e valanghe. Lo scenario nazionale non è promettente: 7.463 comuni italiani (94% del totale), si trovano in aree a rischio idrogeologico. Sono 1,28 milioni gli abitanti che vivono in aree a rischio frana elevato o molto elevato, mentre quasi 7 milioni sono esposti al rischio di alluvioni. A livello locale, grazie alla piattaforma interattiva IdroGeo dell’Ispra, è possibile esplorare i livelli di rischio fino al dettaglio del singolo comune. Diamo un’occhiata alla provincia di Bergamo.

Frane

Il rapporto prende in considerazione le aree classificate a pericolosità «elevata o molto elevata». Nella Bergamasca si tratta di circa 345 chilometri quadrati, pari al 12,6% del territorio. Dietro a queste cifre ci sono le persone: quasi 10mila abitanti vivono stabilmente in queste zone a rischio, l’equivalente dello 0,9% della popolazione provinciale.

Le aree più esposte sono quelle delle valli. Alcuni comuni montani registrano percentuali importanti, come Fuipiano Valle Imagna dove il 71,2% del territorio comunale è soggetto a frane, coinvolgendo il 93,8% dei 208 abitanti. Segue Valbondione (68% del territorio) con il 17,8% della popolazione potenzialmente coinvolta. Tra i primi paesi a rischio ci sono Ponte Nossa con il 64% del territorio a rischio e il 15% degli abitanti esposti; Valgoglio con il 54,4% del territorio interessato e il 4,8% della popolazione; Schilpario dove quasi la metà del territorio (47,4%) è a rischio frane, coinvolgendo il 39,3% dei residenti. Sotto attenta osservazione è la località di Tavernola Bergamasca sulla sponda ovest del lago d’Iseo: la frana è sotto stretto monitoraggio per via del contesto in cui si trova e dell’«effetto a cascata» che uno smottamento potrebbe causare.

Alluvioni

Il rapporto distingue tre scenari di «pericolosità idraulica», a seconda della frequenza con cui un’alluvione potrebbe verificarsi. Nella Bergamasca lo scenario di pericolosità elevata interessa 117,2 chilometri quadrati, dove vivono oltre 27mila persone (il 2,5% della popolazione). Si tratta di aree potenzialmente allagabili con una frequenza media di una volta ogni 20-50 anni.

Il geologo: «Il rischio zero non esiste»

«Sappiamo che l’Italia è naturalmente predisposta a frane e alluvioni per via di fattori geologici, geodinamici e idrologici – spiega il geologo di Ispra, Saverio Romeo –. Dall’altro lato però, il Belpaese è un hotspot climatico dove si verificano diversi eventi estremi. A questo si associa un’urbanizzazione del territorio che dagli anni Cinquanta ha prodotto un’impermeabilizzazione di suolo».