Per l’Europa le Alpi sono e devono restare il cuore idrico

Non solo in Lombardia: in tutto il mondo i ghiacciai stanno fondendo più rapidamente che mai, contribuendo a rendere il ciclo dell’acqua più imprevedibile ed estremo, causando inondazioni, siccità, frane e innalzamento del livello del mare e danni agli ecosistemi. Per questi motivi l’Unesco ha proclamato il 2025 come l’Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai. Quest’anno più che mai si sta lavorando per ribadire come proprio le Alpi siano il cuore idrico del continente europeo e uno dei laboratori naturali più evidenti per osservare gli effetti del riscaldamento globale. I ghiacciai alpini sono definiti le “torri d’acqua” d’Europa. Questo è evidente nei bacini del Po, del Rodano, del Reno e del Danubio dove in estate la fusione glaciale può contribuire, secondo un articolo pubblicato su «Nature» nel 2019, fino al 40% della portata idrica. Tuttavia, la criosfera alpina è ormai prossima al momento in cui la portata annuale derivante dallo scioglimento glaciale raggiungerà il suo massimo storico, per poi declinare a causa della riduzione irreversibile della massa di ghiaccio. Secondo il rapporto State of the cryosphere 2024, oltre il 60% dei ghiacciai delle Alpi ha già superato questo punto critico. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, i fiumi italiani sono meno influenzati dai ghiacciai alpini, ma la loro comunque stretta correlazione si evidenzia durante gli anni siccitosi, per esempio il 2022: durante quell’estate, fino all’80% dell’acqua presente nell’Adda veniva dalla fusione glaciale. Sulle Alpi italiane sono oltre 900 i ghiacciai censiti, con una superficie complessiva di 369 km². Negli ultimi cento anni questa superficie si è ridotta di più della metà. Più del 90% dei ghiacciai italiani ha oggi un’estensione inferiore a 0,5 km², una soglia che li rende estremamente vulnerabili. A livello europeo, i dati di Copernicus Climate change confermano che negli ultimi anni si è registrata una perdita record di massa glaciale su scala continentale. La Svizzera, in particolare, ha visto svanire in due anni oltre il 10% del proprio volume glaciale. A livello globale, gli esempi negativi si moltiplicano. Studi recenti del centro internazionale ICIMOD indicano che i ghiacciai della regione dell’Hindu Kush–Himalaya potrebbero vedere scomparire il 70-80% del volume di ghiaccio entro il 2100. Anche limitando il riscaldamento globale a +1,5 °C (come in teoria previsto dagli Accordi di Parigi), si prevede comunque una perdita del 30%. Un bilancio generale? Ad oggi solo il 10% della superficie terrestre è ancora ricoperta dai ghiacciai e, con l’innalzamento delle temperature, i ghiacciai fondono troppo velocemente rispetto al tempo necessario per riformarsi.