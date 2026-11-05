Cosa i reparti di maternità potrebbero imparare dagli hospice

Il mio secondo parto è stato post Covid, nessuno poteva venire a trovarmi, se non mio marito un’ora al giorno. I neonati sempre in camera. La sensazione era di dovere sloggiare il prima possibile, per liberare il posto letto. Ero triste. D’altra parte gli ospedali sono luoghi seri, il personale sanitario ha da fare cose importanti, i visitatori intralciano e disturbano, la sanità pubblica è al collasso, i soldi sono pochi. Cosa si può pretendere? E io ripenso all’hospice dove è morta mia madre, al senso di pace, dignità e rispetto che vi si respirava. Alle infermiere, che avevano come primo pensiero la cura, la relazione, il benessere del paziente. Perché erano brave, certo, ma anche perché è così che si lavora in quei posti. In un Pronto Soccorso il lavoro e i ritmi sono per forza diversi. Ma almeno in un reparto di maternità non si può recuperare un po’ di quella filosofia? La vita e la morte sono processi naturali, al centro dovrebbe esserci la persona, circondata dai suoi cari e da un ambiente domestico e protetto, anche quando si ricorre alla medicina per stare meglio.