Luna park, asinelli e letterine: tutte le iniziative di Bergamo per Santa Lucia 2024

Domenica 8 dicembre al teatro San Giorgio (alle 15,30 e 17,30) va in scena «La lanterna di Santa Lucia» (+3 anni), una produzione Teatro Prova che racconta la storia di un papà troppo impegnato con il lavoro che si perde la notte di Santa Lucia e non ha ancora spedito la letterina di suo figlio. All’improvviso si ritrova in un luogo da favola, dove avrà l’occasione di tornare bambino per conoscere la Santa che tutti, grandi e piccoli, amano. Prenotazione consigliata 035 4243079, biglietti 7 €. Sempre domenica 8, alle 16,30, il teatro di Loreto presenta «Natale al calduccio» (3-8 anni): BiancaStella, la gattina del faro, è scomparsa e per strada tutti la cercano! Ritornerà dopo tante avventure e insieme a lei scopriremo quanto sia prezioso avere un posto al calduccio la notte di Natale. Prenotazione obbligatoria 035 235039, [email protected], biglietti anche online da 4 a 7 €.