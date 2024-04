A Mezzago è tempo della «Sagra dell’Asparago Rosa»

Si parte sabato 20 aprile con un evento di degustazione in anteprima chiamato «L’asparago in padella». Un’occasione per camminare tra i campi, incontrare i produttori, ascoltare la storia dell’asparago da chi lo cura o lo cucina ogni giorno. A offrirlo sono i coltivatori che hanno deciso di fare rete istituendo nel 2000 la Cooperativa Agricola di Asparagicoltori Mezzaghesi (CAAM), parte integrante del progetto di rilancio e valorizzazione dell’Asparago Rosa avviato in quell’anno dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Regione Lombardia e l’Istituto Sperimentale per l’Agricoltura di Montanaso Lombardo. Durante questa giornata, tanti i ristoratori di Mezzago che si impegnano nella preparazione di gustose pietanze con il protagonista assoluto. Dalle più tradizionali a quelle più creative, come il gelato, la pizza o la focaccia con gli asparagi rosa.