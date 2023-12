«Magnifiche Valli, Magnifici Sapori», un Natale da gustare con ValSeriana e Val di Scalve

«L’enogastronomia è un settore strategico della promozione territoriale – spiega Marco Migliorati, presidente di Promoserio – e i prodotti delle “Magnifiche Valli” sono elemento essenziale per chi vuole avere una percezione completa e coinvolgente, in cui si fondono luoghi e persone. Le confezioni natalizie rappresentano una soluzione ideale anche per le aziende, che hanno modo di abbinare al proprio brand la qualità distintiva di prodotti frutto di filiere d’eccellenza e, soprattutto, figli di una terra in cui tradizione e innovazione dialogano in maniera concreta».