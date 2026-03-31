Pasqua, il menù furbo che si prepara in poco tempo

Pulite gli asparagi tagliando la parte finale più coriacea, sciacquate sotto acqua corrente e tagliate a rondelle lunghe circa 2-3 centimetri. Mettete in una padella con un filo d’olio e una noce di burro, fate saltare qualche minuto e saltate. A parte, in una padella antiaderente, fate rosolare i cubetti di pancetta fino a renderli croccanti. In una ciotola mescolate la besciamella con gli asparagi saltati, aggiustando di sale e pepe, tenendo da parte le punte per la decorazione. Prendete ora una pirofila e mettete un cucchiaio di besciamella agli asparagi e una spolverata di parmigiano. Iniziate a comporre le lasagne mettendo la sfoglia, un generoso strato di besciamella, formaggio e infine qualche cubetto di pancetta. Procedete fino a riempire la pirofila. Accendete il forno a 180°C e fate cuocere 30 minuti prima di servire.