Pasqua, il menù furbo che si prepara in poco tempo

Al contrario del pranzo di Natale, che spesso ci consente di dedicare alcuni giorni ai preparativi, la festa di Pasqua arriva alla fine di una settimana lavorativa. E non solo. Quest’anno la Pasqua cade a una settimana dal cambio dell’ora (anche voi vi sentite più stanchi?) e a due settimane dall’equinozio di primavera (periodo che solitamente dedichiamo alle grandi pulizie di casa e al cambio armadi). Risultato? Pochissimo tempo per cucinare, e spesso anche poca energia e voglia di farlo.
Ma la Pasqua non si può di certo rimandare, ed è per questo che oggi voglio suggerirvi un menù «zero sbatti» che vi farà comunque fare un figurone. Pronti a mettervi ai fornelli?
Antipasto: uova ripiene e mini torte salate
Partiamo dall’antipasto, che a Pasqua deve essere semplice ma d’effetto. Le uova ripiene sono un grande classico e si preparano in pochissimi minuti. Ve ne propongo una versione gustosa e leggera. Accanto, potete servire delle mini torte salate, la soluzione perfetta ma senza complicarsi la vita: si preparano in anticipo e si servono anche a temperatura ambiente.
Ingredienti per le uova ripiene
- 6 uova
- 2 cucchiai di ricotta
- 1 cucchiaio di maionese
- 1 cucchiaino di senape
- Erbe aromatiche o spezie
- Olio extravergine, sale e pepe
Procedimento
Fate bollire le uova per 9-10 minuti e raffreddatele. Sgusciatele, tagliatele a metà e togliete i tuorli. Schiacciate i tuorli in una ciotola e mescolateli con la ricotta, la maionese, la senape, un pizzico di sale e pepe. Potete aggiungere le erbe oppure una spezia, come la paprika. Riempite gli albumi con la salsina ottenuta e servite.
Ingredienti per le mini torte salate
- 1 rotolo di pasta brisée
- 2 uova intere
- 100 millilitri latte
- 200 grammi ricotta
- 200 grammi spinaci freschi
- formaggio grattugiato quanto basta
- Sale e pepe
Procedimento
Stendete la pasta e ricavate dei dischi con un coppapasta o con il fondo di un bicchiere. Metteteli all’interno di pirottini per muffin (potete usare le teglie preformate oppure i pirottini usa e getta).
In una ciotola sbattete la panna con uova, sale e pepe. Fate appassire gli spinaci con uno spicchio d’aglio e lasciate raffreddare. Sminuzzate finemente e unite alla ricotta, mescolando per ottenere un ripieno omogeneo. Unite il tutto con il composto a base di uova e panna. Ora farcite i dischi di pasta sfoglia, spolverate con il formaggio grattugiato e fate cuocere in forno a 180°C per 15 minuti circa, poi cambiate in modalità grill per gli ultimi 3-4 minuti.
Primo piatto: lasagnette asparagi e pancetta
Il primo piatto richiama la tradizione, ma in versione più leggera e primaverile. Preparate con ingredienti di stagione, queste lasagne vi faranno fare una bella figura. Preparatele la sera prima e infornatele al momento giusto.
Ingredienti
- 250 grammi sfoglia all’uovo pronta per lasagne
- 2 mazzi di asparagi verdi freschi (500 grammi circa)
- 250 grammi pancetta a cubetti
- 500 millilitri besciamella
- 60 grammi parmigiano
- Olio, sale e pepe
Procedimento
Pulite gli asparagi tagliando la parte finale più coriacea, sciacquate sotto acqua corrente e tagliate a rondelle lunghe circa 2-3 centimetri. Mettete in una padella con un filo d’olio e una noce di burro, fate saltare qualche minuto e saltate. A parte, in una padella antiaderente, fate rosolare i cubetti di pancetta fino a renderli croccanti. In una ciotola mescolate la besciamella con gli asparagi saltati, aggiustando di sale e pepe, tenendo da parte le punte per la decorazione. Prendete ora una pirofila e mettete un cucchiaio di besciamella agli asparagi e una spolverata di parmigiano. Iniziate a comporre le lasagne mettendo la sfoglia, un generoso strato di besciamella, formaggio e infine qualche cubetto di pancetta. Procedete fino a riempire la pirofila. Accendete il forno a 180°C e fate cuocere 30 minuti prima di servire.
Secondo piatto: arrosto di vitello al forno
I secondi piatti sono spesso quelli che più spaventano. Spesso sembrano ricette complicate, ma non sempre lo sono. L’arrosto che vi propongo oggi si prepara con dei passaggi semplici. Il “lavoro sporco” lo fa il forno. Provate per credere.
Ingredienti
- 1 chilogrammo girello di vitello
- 1 bicchiere vino bianco
- 1 spicchio d’aglio, rosmarino e salvia
- Olio, sale e pepe
Procedimento
In una padella capiente fate un soffritto con olio, le erbe aromatiche e aglio. Mettete a rosolare la carne per ottenere una crosticina su tutti i lati esterni. Giratela lentamente con l’aiuto di una pinza, avendo cura di non bucare la carne. Spegnete il fuoco dopo averla rosolata per bene e trasferitela in una teglia unendo le erbe. Sfumate con un bicchiere di vino e mettete la teglia in forno a 180°C per circa 45-50 minuti. Ogni 10-15 minuti, aprite il forno e - con l’aiuto di un cucchiaio - bagnate la carne con l’intingolo che trovate sul fondo della pirofila. A fine cottura, lasciate riposare la carne prima di tagliarla a fette e servite con fette di polenta abbrustolita e verdure grigliate.
Dessert: Colomba con crema, in tre versioni
Non complicatevi la vita per il dessert. La colomba, simbolo della Pasqua, resta la protagonista del piatto. Spesso sono gli stessi invitati a portarla, quindi potete dedicarvi alla preparazione di una o più creme da servire in abbinamento. Servitele a centro tavola così che tutti possano trovare la loro preferita.
Crema al mascarpone
- 250 grammi mascarpone
- 2 cucchiai zucchero a velo
- 200 milliletri panna montata
Mescolate mascarpone e zucchero in una ciotola, utilizzando una frusta a mano. Unite la panna che avrete montato a parte, fredda di frigo, e incorporate con movimenti dal basso verso l’alto. Lasciate riposare in frigo fino al servizio.
Crema al pistacchio
- 200 grammi mascarpone
- crema spalmabile al pistacchio
- granella di pistacchio
- zucchero a velo
Mescolate il mascarpone con 2-3 cucchiai generosi di crema spalmabile al pistacchio, aggiungendo un po’ di zucchero a velo per ottenere il giusto grado di dolcezza. Aggiungete la granella di pistacchio per un tocco crunch.
Crema al cioccolato
- 150 grammi cioccolato fondente
- 200 millilitri panna fresca
Scaldate la panna in un pentolino, spegnete il fuoco quando sta per arrivare a ebollizione. Versatela in una ciotola con il cioccolato tritato e mescolate fino ad ottenere una crema ben amalgamata. Lasciate intiepidire prima di servire.
- Pasqua, il menù furbo che si prepara in poco tempo
- Antipasto: uova ripiene e mini torte salate
- Ingredienti per le uova ripiene
- Procedimento
- Ingredienti per le mini torte salate
- Procedimento
- Primo piatto: lasagnette asparagi e pancetta
- Ingredienti
- Procedimento
- Secondo piatto: arrosto di vitello al forno
- Ingredienti
- Procedimento
- Dessert: Colomba con crema, in tre versioni
- Crema al mascarpone
- Crema al pistacchio
- Crema al cioccolato