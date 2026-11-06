Ottant’anni della Repubblica, alla Biblioteca Mai una mostra sulla ricostruzione democratica

Un’attenzione particolare è riservata alle scuole. Il progetto educativo, gratuito e rivolto alle classi della primaria e della secondaria, è curato dal Museo delle storie di Bergamo e dall’ Isrec. Sono previste visite e attività laboratoriali che invitano gli studenti a confrontarsi direttamente con i documenti, trasformando la visita in un’occasione di ricerca e partecipazione. Le adesioni hanno già superato i seicento studenti e le attività hanno registrato il tutto esaurito.