Torna «Presente Prossimo», il festival letterario della Valle Seriana con dodici autori

La grande narrativa d’autore comprende anche Nicola Lagioia, vincitore del Premio Strega nel 2015 con «La ferocia» e già direttore del Salone internazionale del Libro di Torino, e Giuseppe Culicchia, torinese, noto al grande pubblico soprattutto per «Tutti giù per terra». Al giornalismo d’inchiesta e alla cronaca sono affidate le serate che vedranno protagonisti Gian Antonio Stella, firma del Corriere della Sera e coautore con Sergio Rizzo de «La Casta»; e Stefano Nazzi, che molti conoscono per il podcast «Indagini». Il romanzo storico e il thriller portano sul palcoscenico Piergiorgio Pulixi, Ben Pastor, Chiara Montani e Paolo Malaguti: Ben Pastor è lo pseudonimo con cui Maria Verbena Volpi firma i gialli storici che hanno per protagonista l’ufficiale tedesco Martin Bora, mentre Chiara Montani è autrice di biografie di artiste che in secoli passati hanno sfidato le convenzioni sociali, come Sofonisba Anguissola. A Laura Imai Messina, invece, che vive a Tokyo e a quel Giappone ha dedicato romanzi come «Quel che affidiamo al vento», spetta il compito di portare in Valle Seriana le suggestioni orientali.