Ardesio, «Sacrae Scenae» mette in dialogo le devozioni popolari di tutto il mondo attraverso il cinema

Accanto a chi partecipa con convinzione, Segatori vede però anche ragazzi disorientati dalla molteplicità degli stimoli: «se riuscissimo a porgere loro le storie che sono più care ma che paradossalmente non conoscono, si accenderebbero come un fiammifero», riferisce. Da qui il compito che affida al festival: «deve coinvolgere e far capire ai ragazzi che le tradizioni del passato non sono noiose e non sono morte». E soprattutto aiutarli a trovare la propria strada, in un tempo in cui, secondo il regista è in crisi anche il senso della vocazione, non soltanto religiosa ma professionale. «Cercare di porre delle domande che poi i ragazzi fanno proprie: in che cosa posso spendermi e quale segno voglio lasciare in questo passaggio sulla Terra? Un festival può generare questi interrogativi». Le riflessioni di Segatori trovano riscontro anche nelle scelte del festival, che accanto ai riconoscimenti principali dedica spazio al territorio e alle nuove generazioni.