Sweet November: cinque film all’insegna del grande cinema d’autore

Cristian Mungiu, nato a Iași, in Romania, nel 1968, non è un autore particolarmente prolifico: in quasi venticinque anni di attività ha diretto soltanto sei lungometraggi. Forse anche per questo, ciascuno dei suoi film è un’opera di grande valore contenutistico e formale. Due su sei, tanto per capire, hanno vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes. «Fjord», che gli è valso il secondo riconoscimento, è il suo primo film girato fuori dalla Romania. Ambientato in Norvegia, racconta di una famiglia profondamente religiosa di fede pentacostale, composta da padre rumeno (Sebastian Stan), madre norvegese (Renate Reinsve) e cinque figli. Un giorno gli insegnanti della scuola notano alcuni lividi sul corpo della figlia maggiore e in breve i genitori vengono accusati di violenza e i figli allontanati, mentre si apre un’indagine. Una violenza che, tuttavia, non viene mai dimostrata e di cui è incerta persino l’esistenza.