Verso gli Oscar quattro film per capire il cinema di oggi

Il titolo, come parte della trama, rimanda a un impianto narrativo da spy story, ma ben presto ci si accorge che il film parla di tutt’altro e tocca temi estremamente profondi come la storia e la memoria. Ambientato fra il Brasile degli anni Settanta e della dittatura militare e il presente, il film non opera una ricostruzione storica classica, quella cioè dove il passato viene messo in scena come un presente nel quale veniamo calati come spettatori di vicende in svolgimento. L’idea del regista è piuttosto quella di restituire il passato come un’epoca distante e difficile da ricostruire in maniera lineare. Il protagonista, interpretato da Wagner Moura (la terza candidatura all’Oscar del film è per lui), è un ingegnere che torna nella propria città natale, Recife, per ricongiungersi con il figlio di dieci anni durante i giorni del carnevale del 1977. Qui entra in contatto con una rete clandestina di dissidenti al regime con i quali inizia a collaborare. La sua storia però – ripercorsa da due studentesse nella Recife di oggi attraverso testimonianze e registrazioni – si perde e frammenta in una memoria difficile da affrontare, da comprendere e da scrivere. E pur non dandoci informazioni sugli eventi successivi della vita del protagonista, questa scelta ci mette di fronte all’inesplicabilità e tortuosità della memoria e al suo complesso statuto.