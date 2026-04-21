Bariano, studenti a lezione con la prima tromba della Scala Marco Toro

La didattica è, ancora oggi, un problema annoso: non è infatti semplice stabilire un modo unico e sempre efficace di camminare a fianco degli studenti, soprattutto a livello musicale. Di questo, Marco Toro ne è ben consapevole: «È difficile far scattare la scintilla e l’amore per qualcosa. Per me la didattica, più che fatta di metodologie e contenuti, dev’essere uno studio per l’immaginazione e per la fantasia, cercando in maniera più velocemente possibile di far scoprire ciò che davvero di si ama. Lo studio sarà faticoso, ma sarà senz’altro un bel divertimento. Nella musica bisogna imparare ad amare, anche perché il sacrificio è inevitabile: tante sono le rinunce ma, allo stesso tempo, le soddisfazioni sono immense».