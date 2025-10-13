«BergamoScienza», la musica incontra la scienza nel viaggio di «Contaminazioni Contemporanee»

Il 19 ottobre alle 21, nell’ultimo appuntamento, la protagonista sarà la chitarrista ungherese Zsófia Boros con un programma che offrirà un dialogo tra il repertorio classico e quello contemporaneo, composto appositamente per lei da diversi autori. Boros, musicista di grande talento, ha viaggiato a livello internazionale in importanti festival di musica classica e jazz e in tour da solista, suonando in alcuni dei teatri più apprezzati di tutto il mondo. In questa edizione di «Contaminazioni Contemporanee», Zsófia Boros avrà modo di proporre al pubblico bergamasco il suo ultimo lavoro discografico, dal titolo «El último alieno» (2023), nel quale i brani musicali che lo costituiscono rappresentano, per la chitarrista ungherese, un vero universo da attraversare: «sono luoghi, spazi che visito, entro e vivo. Tutti hanno il loro umore e colore, il loro profumo, il loro battito e un effetto speciale su di me. Ogni luogo richiede in me diverse forme di comportamento. A volte mi è permesso di abbandonarmi liberamente al momento, a volte mi metto al ritmo e volo con esso. Altrove mi limito a osservare. Sono una parte dello spazio. E ancora altrove mi adatto alle usanze locali. Quindi cerco di seguire le regole non scritte».