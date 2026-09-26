Caro Liga, questa volta sono io ad avere «Qualcosa per te»

In quell’anno ho assistito ad altri due programmi purtroppo cancellati dai palinsesti: «All Music Live» e «Storytellers» con Paola Maugeri. Prima di tutto ciò, però, avevo vissuto – o meglio, ero sopravvissuto – al primo Campovolo. Quello del 10 settembre 2005, quello dei quattro palchi, del record europeo con 180.000 spettatori, quello delle previsioni di pioggia totalmente sbagliate e quello de «la raccomandazione è di arrivare il prima possibile». Risultato? Sole estivo dalle 10.30 del mattino, tra i primi ad arrivare in prossimità del main stage e insolazione verso le 14. Un sonno profondo fino alle 19, con preoccupazione di chi mi stava a fianco, e ripresa come se nulla fosse al calare del sole, giusto in tempo per godermi prima Bennato e poi Elisa come supporto prima dello show. Come se non bastasse, al termine il caos con autostrada chiusa, riposo di fortuna in un parcheggio e arrivo a casa alle 8.25 del giorno successivo. Esperienza talmente snervante che mi ha fatto saltare i due appuntamenti seguenti in terra reggiana (2011 e 2015), dove ho fatto ritorno una volta che ha preso vita la RCF Arena, il 4 giugno 2022 (originariamente 12 settembre 2020, prima del Covid) e il 21 giugno dello scorso anno.