Il «Teenage Dream» arriva a Bergamo e la nostalgia degli anni Duemila diventa una festa

La memoria, però, non rimane confinata a chi quelle canzoni le ha vissute quando sono uscite. Uno degli aspetti più interessanti osservati dal format è proprio il modo in cui quella musica sta passando da una generazione all’altra. «Ultimamente ci siamo accorti che partecipano sempre più spesso fratelli e sorelle della nostra età, quindi tra i 25 e i 30 anni, insieme a fratelli molto più piccoli. È evidente che i più grandi abbiano avuto un ruolo nel trasmettere ai più giovani la musica con cui sono cresciuti, facendola entrare anche nel loro immaginario. È interessante vedere bambini che conoscono, cantano e vivono con entusiasmo canzoni appartenenti a un’epoca che non hanno nemmeno avuto modo di conoscere direttamente. In questo senso, è come se quella musica riuscisse a superare la propria generazione e a essere tramandata attraverso i legami familiari», aggiunge Valentina.