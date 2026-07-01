Ditonellapiaga a Bergamo con il «Miss Italia Tour»: «Volevo mettere in discussione i canoni e i canoni hanno risposto»

Il tema del giudizio attraversa tutto «Miss Italia», ma assume forme diverse. In «Tropicana Hotline» sembra parlare di gossip, tabloid e pettegolezzi. In realtà il bersaglio è più vicino di quanto sembri. Non tanto chi sparla degli altri, quanto il motivo per cui lo facciamo. «Quello che volevo sottolineare è quanto parlare male degli altri diventi spesso un modo per esorcizzare i nostri traumi o le nostre insicurezze. È un meccanismo che ci fa sentire migliori. Parli male di qualcuno e, per un attimo, hai l’impressione di essere superiore. Nel mio ambiente succede tantissimo: “Guarda come è vestito”, “Guarda quanto è stonato». E aggiunge «A un certo punto mi sono resa conto che anche io ci stavo entrando e mi sono sentita a disagio. Mi sono chiesta: perché devo essere così cattiva nei confronti degli altri? Forse dovrei concentrarmi di più sugli aspetti positivi, invece di sottolineare sempre quelli negativi. Anche perché questo non mi rende una persona migliore. Magari me lo fa credere per due secondi, ma poi non cambia nulla. Se sono davvero una bella persona, non sarà certo l’elenco dei difetti di qualcun altro a dimostrarlo. E, se lo sono, saranno gli altri ad accorgersene: non ho bisogno di dimostrarlo parlando male di qualcuno».