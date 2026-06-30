L’energia che unisce i territori passa anche per Bergamo con l’esperienza della Cer «Sinergia»

Con l’elezione dei primi dieci rappresentanti dei comitati di gestione, Cer «Sinergia» sta entrando in una nuova fase della propria storia. Se la prima è stata dedicata alla costruzione della comunità e all’adesione di cittadini, enti e imprese, ora il progetto si misura con la partecipazione diretta dei territori. I comitati rappresentano infatti gli aderenti delle diverse configurazioni territoriali (dai quartieri di Città Alta, Colli, Valtesse, Centro, Santa Lucia, Loreto, San Paolo, Carnovali e San Tomaso, fino ai comuni dell’hinterland coinvolti) e avranno il compito di decidere ogni anno come utilizzare la quota di incentivi destinata ai progetti sociali e ambientali. A coordinarne il lavoro saranno Roberto Roseano e Antonio Mercatante, eletti rappresentanti di configurazione. Le iniziative da sostenere non sono ancora state individuate, ma il percorso è già stato definito.