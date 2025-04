Dopo anni da sideman, Simone Sello sente il bisogno di raccontare la musica così come la vede lui

Spesso, pensando al mondo della musica, tendiamo a prendere in considerazione solo le superstar che, dal centro del palco, si esibiscono donando la propria musica al pubblico. Una parte importantissima del lavoro, sia sul palco sia in studio di registrazione, è svolto però dai musicisti esecutori, ovvero quei professionisti che affiancano l’autore del brano mettendo a disposizione la propria tecnica al fine di creare l’arrangiamento ideale o rendere possibile la riproduzione di un brano dal vivo. Per quanto riguarda i musicisti italiani della cosiddetta musica leggera, quando si parla di esecutori non si può non parlare di Simone Sello. Chitarrista classe ‘68 attualmente residente negli Stati Uniti, Sello ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana - da Vasco Rossi a Renato Zero - e internazionale - Billy Sheehan, Aaron Carter, e molti altri, oltre ad importanti collaborazioni con la Disney -. Da qualche tempo, Sello ha avviato un progetto chiamato «The Storytellers Project», uno spettacolo in cui suggestioni uditive e visive si mescolano per creare un unico grande viaggio che, nella serata del 12 aprile, è stato proposto negli studi 1901 Factory di Alzano Lombardo, luogo a cui Sello è molto legato.