Gianluigi Trovesi e la libertà di attraversare la musica

GT: La domanda è giusta, è una ricerca che accompagna tutto il mio percorso. Il primo disco che ho inciso era già legato alla musica fiorentina del Trecento, quindi a un repertorio profondamente europeo e ancora oggi continuo a lavorare in quella direzione. Uno degli ultimi lavori, realizzato con il Maestro Stefano Montanari, direttore del Teatro Petruzzelli di Bari, e musicisti specializzati nel repertorio barocco, nasce proprio da questo interesse. Qualche anno fa ho dedicato un progetto alla musica mediterranea, poi ai miti greci insieme al violoncellista Remondini. Sono tutti spunti che mi interessano perché permettono di costruire un racconto. Per spiegare come vedo il jazz uso spesso un’immagine: il delta di un grande fiume, con tanti piccoli isolotti in cui ognuno custodisce qualcosa di interessante. Se pensiamo al fiume Po, dal Monviso fino al delta, pur rimanendo lo stesso, cambiano la vegetazione, gli animali, le atmosfere, i paesaggi. Per me il jazz è questo. È un modo di affrontare la musica. Ci si può spostare da un periodo storico all’altro scegliendo stilemi che diventano interessanti dal punto di vista compositivo. Noi non siamo Stravinskij: noi partiamo da piccoli spunti, li sviluppiamo e raccontiamo delle storie. Anche la parola «jazz» rischia di essere riduttiva. È un po’ come dire «metallo»: dentro ci stanno il mercurio, l’oro e tanti altri materiali diversi. Così il jazz, da quando è nato, ha continuato ad assorbire linguaggi che inizialmente non gli appartenevano. Per questo, sì, preferisco considerarlo un atteggiamento verso la musica, più che un genere.