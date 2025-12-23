93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
NATALE 2025
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
23 Dicembre 2025 Musica

Non c’è Natale senza musica. La playlist di Eppen

Articolo. Tra grandi classici, indie italiano e colonne sonore intramontabili, abbiamo pensato a una selezione musicale che possa creare la giusta atmosfera in questi giorni di festa

Lettura 1 min.
scritto da Emma Salone
Sono laureata in lettere antiche e appassionata di cantautorato italiano, ma anche molto curiosa di ogni novità musicale. Fortemente introversa, la musica mi…

Che Natale sarebbe senza una giusta colonna sonora? Per accompagnare questi giorni di dicembre abbiamo mescolato in una playlist i grandi classici e qualche brano italiano più recente che racconta il Natale con occhi diversi.

Ovviamente non possono mancare i pilastri internazionali come «All I Want for Christmas Is You», «Last Christmas», «Jingle Bell Rock» e molti altri (anche nelle cover di artisti italiani); sono le canzoni da film natalizio per eccellenza, che profumano di pandoro e di calde luminarie. Vale la pena citare, però, anche un classico più alternativo, che guarda al Natale in modo più malinconico: «Fairytale of New York» dei The Pogues. E, tra i classici, anche «Adeste Fideles» e «Astro del ciel», perché, in fondo, tutti le abbiamo imparate a scuola.

Accanto a questi, qualche brano italiano. Lucio Corsi, in «La notte di Natale», trasforma la festa in fiaba, tra malinconia e surrealtà, mentre «Ragazzina» dei Baustelle – descritta da Bianconi come «una canzone di Natale per la figlia» – è un racconto tenero e fragile che si chiude citando «Tu scendi dalle stelle». Per chi vive dicembre con ironia e felicità ci sono «Natale allo zenzero» di Elio e le Storie Tese, caustico e irresistibile, e «Happy Christmas John» dei Thegiornalisti, un inno alle atmosfere magiche natalizie. Sul fronte indie aggiungiamo «Sospesi» di Colapesce, che cattura quel senso di galleggiamento tipico delle vacanze, e «Mai Natale» di Galeffi, un ritratto di feste dolci e storte.

Non possono mancare, poi, «Natale» di De Gregori, che racconta quella strana felicità tipica di questa festa e, in chiusura, due brani che guardano già all’anno nuovo: «L’anno che verrà» (Lucio Dalla) e «Un momento migliore» (Andrea Laszlo De Simone), che evocano un Natale più rarefatto, fatto di desideri più che di regali. Una playlist pensata per piacere a tutti: da tenere in sottofondo mentre qualcuno allestisce i giochi da tavolo e qualcun altro apparecchia per il cenone. Buon ascolto!

Approfondimenti
03/12/2025
Musica
Il Natale si canta in bergamasco
Articolo. Dalle pastorèle alle versioni dei cantautori locali, le colonne sonore delle nostre feste raccontano un’identità …
12/12/2025
Musica
Il metal orobico si fa gli auguri, arriva la «Malpaga Winter Night»
Articolo. Domenica 14 dicembre il Druso di Ranica dalle ore 16 ospiterà un cinque ore di …
18/10/2025
Musica
Torna «Un viaggio nella musica bergamasca», cinque concerti alla scoperta della tradizione
Articolo. La rassegna curata da William Limonta trasforma la Valle Imagna in un palcoscenico per scoprire …
22/07/2025
Musica
Cosa ascoltano le band bergamasche?
Articolo. Abbiamo chiesto ad alcuni gruppi e artisti della zona quali fossero i brani che più …