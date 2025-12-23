Non c’è Natale senza musica. La playlist di Eppen

Accanto a questi, qualche brano italiano. Lucio Corsi, in «La notte di Natale», trasforma la festa in fiaba, tra malinconia e surrealtà, mentre «Ragazzina» dei Baustelle – descritta da Bianconi come «una canzone di Natale per la figlia» – è un racconto tenero e fragile che si chiude citando «Tu scendi dalle stelle». Per chi vive dicembre con ironia e felicità ci sono «Natale allo zenzero» di Elio e le Storie Tese, caustico e irresistibile, e «Happy Christmas John» dei Thegiornalisti, un inno alle atmosfere magiche natalizie. Sul fronte indie aggiungiamo «Sospesi» di Colapesce, che cattura quel senso di galleggiamento tipico delle vacanze, e «Mai Natale» di Galeffi, un ritratto di feste dolci e storte.