L’eredità di Rita Levi Montalcini rivive con «BergamoScienza»

Per capire quanto lontano sia arrivata quella scoperta, però, bisogna tornare all’inizio. E soprattutto alla storia della scienziata che l’ha resa possibile: una donna guidata da una curiosità e da un’ostinazione capaci di superare anche agli ostacoli più difficili. Quando le leggi razziali del 1938 la costrinsero ad abbandonare l’università, Levi Montalcini non smise di fare ricerca. Se gli esperimenti non si fossero più potuti svolgere in laboratorio, sarebbe stata la ricerca ad andare da lei. Nella sua casa di Torino allestì, infatti, un piccolo laboratorio clandestino, trasformando una camera da letto nello spazio in cui continuare i suoi esperimenti scientifici. Dopo la guerra, negli Stati Uniti, proseguì gli studi che l’avrebbero portata, insieme a Stanley Cohen, alla scoperta del NGF. Il Nobel arrivò nel 1986, ma non fu un punto d’arrivo: quella ricerca avrebbe continuato a generare domande e nuove possibilità anche nei decenni successivi, alimentando ancora oggi filoni di ricerca sulle malattie neurodegenerative, sulla rigenerazione dei tessuti e sulle possibili applicazioni terapeutiche.