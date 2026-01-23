Otto appuntamenti teatrali dedicati alla memoria

Domenica 25 gennaio gli spettacoli si aprono anche al pubblico più giovane, senza rinunciare alla complessità. Il teatro per bambine e bambini diventa uno spazio in cui le domande sul passato si trasformano in immagini, simboli e storie capaci di affrontare guerra e discriminazione, lasciando aperta la possibilità di un risveglio. Alle 16.30, al Teatro di Loreto, all’interno della rassegna «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, va in scena «La bambola bionda e la bambola bruna». La scena è quella di un negozio di giocattoli, dove una donna scopre un baule e un vecchio diario scritto da una bambola dai capelli scuri. Attraverso quelle pagine riaffiora il ricordo di un tempo in cui l’armonia tra i giocattoli venne spezzata dall’arrivo della guerra e dall’imposizione di una gerarchia, ma la fiaba non si ferma alla ferita e torna a ricordare quanto la diversità sia un dono. Scritto da Lisa Ferrari e interpretato da Giulia Manzini, lo spettacolo accompagna bambine e bambini dai 4 ai 10 anni in un primo incontro con il tema della memoria, affidandosi alla forza semplice e radicale dell’immaginazione.