A Ponte San Pietro per un «Natale d’Incanto» c’è anche L’Eco café

Sarà pure l’occasione, alle 16 in Municipio, per presentare il libro «Ponte San Pietro in mostra» di Grafica & Arte che, a cura di Massimiliano Sana e Roberto Scudeletti, raccoglie fotografie storiche esposte nelle mostre dell’archivio storico dell’immagine. «Un volume voluto dall’ amministrazione – dichiara il primo cittadino – per promuovere la storia e cultura locale, in modo che non vadano perse e possano essere tramandate alle future generazioni». Interverranno il sindaco, l’assessore comunale alla Cultura, Marzio Zirafa, e i curatori del libro, che poi verrà venduto alla cifra simbolica di 5 euro. Per permettere l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione il centro di Ponte resterà chiuso al traffico dalle 7 alle 19.