NataleAmbivere tra luci e spettacoli: guarda lo speciale di BergamoTV

Proseguirà fino al 7 gennaio il Natale fatato di Ambivere, tra giochi di luce, luminarie, ambientazioni da favola e case che prendono vita. Piace l’atmosfera che è stata ricreata in paese attraverso giochi di luce, addobbi e luminarie e che, in occasione dei mercatini dello scorso 8 dicembre, ha attirato numerosi visitatori da ogni parte dell’Isola e della provincia. Nemmeno la pioggia ha fermato il viavai di gente, con gli spettacoli del finalista di «Tu sì que vales», Luca Guaraldi, e del ventriloquo Andrea Fratellini, vincitore di «Italia’s got talent» che hanno fatto il pienone così come quelli all’auditorium: «La Bottega fantastica» con 70 ballerine della Scuola di danza Marianna e «Natale al calduccio» a cura del Teatro del Vento.