Al via la terza edizione di «West Bergamo Wine & Friends»

«West Bergamo Wine & Friends» è un’opportunità imperdibile per gli appassionati di vino e per chi desidera scoprire la storia, la cultura e le tradizioni della zona vinicole bergamasche. «Abbiamo il dovere di valorizzare le nostre tradizioni come quelle della viticoltura e dell’enologia, perché garantiscono la cura e il presidio del territorio e la tutela dell’ambiente – continua il presidente Rota –. Siamo fortunati, perché nel nostro territorio nascono grandissimi vini. «West Bergamo Wine & Friends» vuole essere un punto di partenza. Ringrazio vivamente il Comune di Almenno San Bartolomeo, il Comune di Almenno San Salvatore per il sostegno e la collaborazione, tutti i volontari della Pro Loco e del Museo, il gruppo Bersaglieri per l’aiuto concreto e Conad per il supporto alla manifestazione».