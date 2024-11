I racconti di Palmina, Arianna e Lucia su Castegnone e i suoi biligòcc

Alla domanda sul significato che avesse per lei un evento come la «Festa dei biligòcc», Lucia si è commossa: «mi viene un po’ il magone – ha detto, scusandosi – Per me è importante essere qui oggi per i miei genitori, i miei nonni. Mio papà è del ’15, ha fatto due guerre. Io poi a quattordici anni ho lasciato Castegnone per andare a lavorare, ho fatto per più di trent’anni l’infermiera a Milano. Ultimamente però sono ritornata qui, alle mie radici». Allestire il siltèr con gli oggetti trovati nella propria casa, in soffitta o da qualche zia del paese, ed essere lì a raccontare come si viveva una volta è stato un suo modo per far rivivere il ricordo della sua famiglia. E in effetti, come ha dichiarato anche Giampaolo Pesenti, assessore al Turismo del Comune di Zogno «la Festa dei biligòcc è una bella occasione per riscoprire e valorizzare i piccoli borghi del territorio, come Castegnone, le loro tradizioni e il loro passato». Un evento quindi che per la sua portata ha coinvolto tutta la comunità: «Un grazie speciale va ai volontari degli “Amici di Castegnone” e alle donne del paese», ha affermato Pesenti.