Con «CastagnAMO» si racconta e si vive il territorio attraverso la castagna

«Una ricetta semplice, ma vincente: raccontare e vivere il territorio attraverso la castagna, frutto che in passato ha segnato una buona parte della vita del territorio di Zogno – continua Pesenti – Ora la castagna viene celebrata come simbolo di tradizione, per la raccolta nel bosco, per il gusto delle caldarroste e dei Biligòcc, per il profumo, per il sapore, per il fuoco del camino acceso e dello stare insieme. Un ricordo a “cinque sensi”: li senti nella pancia, li vedi, assapori un gusto, annusi un profumo che persino a distanza di anni sapresti riconoscere dappertutto».