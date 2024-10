A «Palosco e… ghera öna olta» con gli zoccoli della nonna e la bici del marengù

A convincere delle fatiche che si consumavano nelle campagne sono stati i vecchi strumenti per lavorare la terra, esposti in piazza. A spiegarli c’era Sandro, in sella a un trattore da quando aveva 6 anni: «Quello, in italiano, sarebbe “il rullo”, ma in bergamasco è “il borlot”, quella invece è la “pulidura”, cioè la pulitrice della semente», ha raccontato indicando gli attrezzi a lui famigliari. Ogni citazione è stata declinata nella “lingua ufficiale” che si utilizzava in campagna, l’unica in grado di dare veramente il nome a cose come la sgranadura o il granahi, ovvero il dialetto. Sandro era circondato da altri uomini che, come lui, hanno vissuto l’infanzia in mezzo al fieno delle cascine: «Quando ero piccolo – ha esordito uno di loro – andavo con i miei fratelli a piantare il granoturco, poi si dava la “zapadura”, si toglieva l’erba con lo “scarpì” e si facevano dei solchi nella terra. A seguire si portava a casa il raccolto e veniva il momento di “scarfogliare” la pannocchia, anche con le “gratarole”, la si faceva seccare nell’aia e dopo si metteva nei sacchi e si vendeva».