Albino è capitale dei sapori di mare. L’Eco café vi aspetta al «Festival del polpo alla brace»

In qualunque paese si cucini, però, una cosa è certa: il polpo, per essere buono, deve essere morbido. Ma come fare? Una volta si credeva che il tappo da sughero nell’acqua di cottura rendesse la consistenza più tenera. In realtà, questa credenza ha origine da una abitudine della vecchia Bari, dove i pescatori erano soliti cucinare i polpi pescati di notte in un unico grande pentolone condiviso. Ecco allora che, per evitare di scambiare gli esemplari – magari con altri qualitativamente peggiori – i pescatori iniziarono a legare ai propri polpi delle lenze con dei tappi di sughero sui cui scrivevano il proprio nome. Per ammorbidire il polpo, il consiglio, piuttosto, è di congelarlo, bollirlo e lasciarlo “riposare” nel suo brodo (da cui il detto: «Il polpo si cuoce nell’acqua sua»). Altro che sughero!