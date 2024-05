Torna la «Mangialonga», alla scoperta della Valle Sedornia

La colazione verrà servita in due rifugi che svettano in quota con terrazze con vista panoramica sulle vette più alte delle Orobie, il Coca e il Redorta: il Rifugio Mirtillo e il Rifugio Campel. Ogni gruppo, con i propri accompagnatori, verrà assegnato a uno dei due rifugi per una ricca colazione a base di ingredienti del territorio, necessaria per fare il pieno di energie per affrontare la giornata.