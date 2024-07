Dall’Alta Val Seriana alla Cina. L’Eco café vi aspetta per l’apertura delle Cascate del Serio

Anche a più di 13mila chilometri di distanza, infatti, le due cascate hanno molto in comune, come il fervido contesto economico nel quale sono collocate e l’altrettanto vivace desiderio di valorizzare le proprie tradizioni locali e culturali. Quelle del Jiulong, anche note come «Cascate dei nove draghi» per i loro nove salti, sono tra le più belle della Cina, un primato che ricorda quello delle cascate bergamasche, tra le più alte d’Italia. Non solo: l’interesse per lo sport è immancabile sia sulle Alpi Orobie sia nella provincia di Yunnan, sede di una famosa maratona a cui, nel 2024, ha partecipato anche la delegazione italiana, insieme al sindaco di Valbondione e a quello di Qujing. Il paesaggio della contea di Luoping, colorato di giallo dai fiori di colza, è quindi incredibilmente legato a quello verdeggiante dell’Alta Val Seriana.