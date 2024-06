In “polposition” per l’estate. L’Eco café vi racconta il «Festival del polpo alla brace»

La ciclabile prende infatti il via proprio dal centro della città, da cui è possibile pedalare fino a Valbondione, costeggiando spesso il fiume Serio e correndo parallela alla tranvia TEB (a cui, volendo, si può chiedere un “passaggio” fino a destinazione). Un percorso adatto a grandi e piccini, per godersi il fresco della Val Seriana. C’è chi poi da Albino prosegue, sfiorando i paesi fino a Ponte Nossa dove inizia una lieve ma costante salita che porta all’altopiano di Clusone. Da lì in poi, la strada comincia a farsi un po’ più stretta e impegnativa. In compenso, i cicloturisti possono ammirare i caratteristici panorami montani e raggiungere le sorgenti del Serio. Insomma, per affrontare una pedalata simile o semplicemente per riposarsi dopo lo sforzo, lo «Spritz & Burger» sembra essere una tappa obbligatoria.