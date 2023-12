Il ricco Natale di Clusone: guarda lo speciale di BergamoTV

In piazza, seduto ai tavolini de L’Eco Café e davanti all’Orologio Fanzago - uno dei simboli della città, annoverata tra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione - il sindaco Massimo Morstabilini conferma la soddisfazione per il successo dell’evento. «Ringraziamo la Turismo Pro Clusone e tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione - condivide il sindaco estendendo poi gli auguri per Natale e per il nuovo anno - è stato un grande lavoro di squadra. E la cosa più bella è ascoltare i clusonesi, soddisfatti di quanto è stato fatto per questo Natale che sta portando a Clusone tantissimi visitatori». Il Natale nel cuore della Val Seriana proseguirà fino a gennaio con mille appuntamenti dedicati grandi e piccini.