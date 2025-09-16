«Levate di note», in piazza Amedeo d’Aosta un boom di presenze

È stata una terza edizione di «Levate di Note» davvero per tutti i gusti, sicuramente la più intensa e partecipata nonostante il tempo incerto fino all’ultimo. La «Notte Bianca» di Levate ha chiuso i battenti lasciando sulle strade un’atmosfera di musica, colori e sorrisi condivisi: arte, cultura e voglia di stare insieme hanno trovato un palcoscenico ideale. Il successo di quest’anno non è relativo soltanto al numero delle presenze, ma anche alla capacità di coinvolgere le diverse generazioni iniziando dai più piccoli, felicissimi per i gonfiabili allestiti al parco di Corso Europa, per i giochi di società e l’esibizione cinofila di «Three dogs» all’oratorio.