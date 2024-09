Valbrembo capitale del calcio giovanile grazie a «La Passione di Yara»

La manifestazione non è solo calcio giocato, ma soprattutto emozioni e valori. Nel corso delle varie giornate, come da tradizione, non mancheranno infatti ospiti e sorprese. E negli anni tanti sono stati i momenti che sono rimasti nei cuori dei presenti. Come il gesto di Alessia, una piccola calciatrice della Cairese Calcio, presente al torneo nelle ultime due edizioni. In un esercito di bambini, i suoi lunghi capelli biondi non passavamo di certo inosservati. Su oltre 600 piccoli calciatori presenti a Valbrembo due anni fa per il Torneo «La Passione di Yara», lei era infatti una delle due bambine in campo. Come tutti i suoi compagni, si è presentata sul rettangolo di gioco con la divisa azzurra, ma con un tocco di colore speciale sul volto. Sulla guancia sinistra si era infatti dipinta una striscia rossa, un chiaro messaggio contro la violenza di genere.