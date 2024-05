«Esplorando la Costituzione»: ascolta le puntate 25-33 del podcast

Di cosa ci occuperemo oggi? Nella puntata 25 del podcast esaminiamo l’articolo 4, quello che definisce il lavoro come un diritto/dovere per tutti i cittadini ma, nel contempo, assegna alla Repubblica il fondamentale compito di attuare questo diritto, creando le condizioni e le opportunità di lavoro nel tessuto economico-sociale del paese. Ciò comporta, per coloro che ricoprono le istituzioni, una precisa indicazione della strada da percorrere. Facciamo qualche esempio: serviranno un’intensa e continua opera di costruzione e adeguamento delle infrastrutture necessarie alle imprese nazionali, un’approfondita attività normativa rivolta al mondo del lavoro e un’attenta sorveglianza del suo rispetto, una collaborativa azione diplomatica volta a creare buoni rapporti con il mondo intero per favorire l’import-export delle aziende italiane.