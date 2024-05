«Esplorando la Costituzione italiana»: ascolta il discorso di Piero Calamandrei

Ma chi era Piero Calamandrei? Nacque a Firenze il 21 aprile 1889 da Rodolfo e Laudomia Pimpinelli. Il padre, di ideali mazziniani, era professore di diritto commerciale e fu deputato repubblicano dal 1906 al 1908. Seguendo la tradizione familiare, il giovane intraprese gli studi giuridici nell’Università di Pisa e si laureò nel 1912. Recatosi a Roma per perfezionarsi negli studi, cominciò in quegli anni la propria svolta ideale, evidente nei suoi primi saggi. Nel 1915 ottenne la cattedra di Diritto processuale nell’Università di Messina ma, sopravvenuta la guerra, si arruolò volontario, terminando il conflitto con la decorazione della croce di guerra e il grado di capitano. Dopo la fine della guerra tornò all’insegnamento universitario a Modena e al lavoro scientifico, in cui dimostrò una grande propensione per le riforme, con la preoccupazione per un “diritto perpetuamente in pericolo” e con l’impegno per la salvaguardia dei valori della legalità e della certezza del diritto.