Questo non significa che l’ansia sia priva di una causa o necessariamente irrazionale. Può nascere da esperienze passate, preoccupazioni realistiche o condizioni di incertezza. La differenza non è assoluta: stress e ansia si sovrappongono e possono alimentarsi reciprocamente. Ma nell’ansia assume particolare importanza la rappresentazione di una possibile minaccia futura. E questa capacità, prima di diventare fonte di sofferenza, è una straordinaria risorsa evolutiva.