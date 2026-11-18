« La cosa che mi hanno detto tutti è che si ricordavano del suo sorriso». È da qui che Margherita ha scelto di partire quando ha pensato a un nome per l’associazione dedicata a sua mamma, Stefania Lupo, scomparsa lo scorso 8 aprile, a 55 anni, dopo aver convissuto per oltre tre anni con la SLA. Si chiama «Il sorriso di Stefi» e nasce insieme al papà Alessandro e ai fratelli William e Ilaria, con un obiettivo: trasformare un’esperienza familiare dolorosa in un aiuto concreto per chi si trova ad affrontare la stessa malattia.
«La mamma era sempre allegra, affettuosa, estroversa. Ed era anche una persona molto colta e saggia: anche quando stava male, era lei a dare consigli a noi su cosa fare. Era la nostra guida », racconta Margherita. Stefania aveva lavorato nel mondo della moda e della bellezza, per poi collaborare con Alessandro in un’agenzia immobiliare, dove si faceva riconoscere per la sua capacità di stare a contatto con le persone. «Faceva sempre un sacco di foto insieme a tutti, parlava con tutti, aveva sempre qualcosa da dire. Sorrideva in ogni occasione, e tutti se lo ricordavano». La famiglia era molto unita, abituata a condividere viaggi, feste e tradizioni tramandate dai nonni. «Siamo sempre stati legati da un amore forte, che i nostri genitori ci hanno insegnato. Quando è arrivata questa cosa, forse anche per proteggerci, ci hanno raccontato quello che stava succedendo un po’ alla volta », ricorda Margherita. La malattia, però, avrebbe cambiato progressivamente la vita di tutti.
Dalla diagnosi alla vita quotidiana
I primi segnali erano comparsi nell’estate del 2022. « Mamma camminava male, le faceva sempre male la schiena e aveva problemi di equilibrio , oltre che a tenere le cose in mano. Anche il modo di parlare è cambiato col tempo: confondeva i suoni e, prima di sapere che cosa le stava succedendo davvero, ci scherzavamo sopra», racconta Margherita. Sono seguite le prime visite, dall’osteopata al fisiatra, e poi gli accertamenti neurologici. «Dal neurologo, finalmente arrivò un primo sospetto concreto: malattia del motoneurone», ricorda Alessandro. «Stefania lo sospettava già nei giorni precedenti, perché si informava. Al Besta (l’Istituto Neurologico «Carlo Besta» di Milano, primo ospedale in Italia per le neuroscienze, ndr) è arrivata la diagnosi definitiva, nel febbraio 2023 ».
La SLA, sclerosi laterale amiotrofica , è una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, le cellule nervose che controllano i muscoli. La loro progressiva degenerazione provoca una perdita delle capacità motorie, che può coinvolgere anche la parola, la deglutizione e la respirazione. Non esiste ancora una cura risolutiva e il decorso può essere diverso da persona a persona. Dopo la diagnosi Stefania è stata seguita da diversi istituti in Lombardia e ha partecipato anche a una sperimentazione. Ricorda Alessandro: « Le hanno proposto una cura sperimentale e lei ha detto sì. Stefania ha sempre sostenuto la ricerca e, quando si è ammalata, ha accettato di mettersi a disposizione ».
La progressione della malattia ha richiesto alla famiglia di imparare continuamente a fare i conti con nuove necessità. «La cosa difficile è che ogni giorno ti devi abituare a qualcosa di nuovo. Magari un giorno si svegliava e non poteva più muovere una mano. Da un momento all’altro ti serviva un letto diverso o il materasso antidecubito. Avevamo la casa piena di ausili», racconta Margherita. «Per lei la cosa peggiore era dover dipendere da noi – aggiunge - Non puoi semplicemente dirle di lasciarsi aiutare. C’è una fatica psicologica, perché non stai aiutando uno sconosciuto ma una persona che ti è vicina. E poi c’è quella fisica ed economica ».
Alessandro, così come Margherita, ha cercato un sostegno psicologico per affrontare il percorso e capire come accompagnare tutta la famiglia: «La psicologa mi disse: “Alessandro, tu sei il comandante su una barca a vela, su un mare che cambia tutti i giorni”. È proprio così: quando arriva una diagnosi non è che lo Stato ti dice cosa devi fare. Ci sono la burocrazia, le richieste di giustificazioni, le carte. Devi stare a spiegarti e devi sempre sapere cosa fare».
Anche il lavoro e l’equilibrio economico della famiglia sono cambiati. Testimonia Alessandro: «Mia moglie lavorava con me e aveva le sue conoscenze, che nel mercato immobiliare sono fondamentali. Con lei, ho perso un supporto altissimo. Siamo passati a una pensione misera. La malattia non guarda in faccia a ricchi e poveri. Tante famiglie crollano, perché non se lo aspettano. La malattia colpisce tutta la famiglia».
Una rete di aiuto che dia sostegno a ogni passo
Nel racconto di Alessandro, accanto alle difficoltà, torna spesso il tema della rete di persone che ha permesso alla famiglia di affrontare la malattia senza isolarsi. «L’assurdo è che ho ricevuto tantissime manifestazioni di vicinanza. Mi chiedevano come avessimo fatto. Non lo so, forse è stata la forza dell’amore. Io lavoravo quattro o cinque ore al giorno, ma amici, familiari e anche volontari ci hanno aiutato. Abbiamo creato una rete che ha fatto sì che ce la facessimo». E continua: « Una cosa che ci è stata utile è stata mantenere i nostri momenti familiari, festeggiare . Quasi tutti i giorni venivano amici a trovarci e organizzavamo cene. Cercavamo di fare in modo che fosse sempre una festa».
Non sempre, però, Stefania riusciva a trovare la forza di uscire o incontrare altre persone. «Non voleva farsi vedere, si vedeva brutta, e soprattutto non voleva conoscere altri malati . Quando andavamo a Milano per i controlli, capitava di incontrare persone che erano nella condizione in cui lei era stata prima, o viceversa: vedeva come era cambiata e come sarebbe cambiata e questo la abbatteva. La componente psicologica è fondamentale per affrontare queste malattie degenerative: devi cercare di stare su di morale». La cura passava anche dai gesti più quotidiani. Racconta Alessandro: « Io la lavavo e la vestivo tutti i giorni , perché se ne fosse occupato qualcun altro sarebbe stato un colpo per lei: era una donna così indipendente. Margherita la truccava ogni giorno, perché ci teneva molto».
La progressione è stata particolarmente rapida a partire dal 2024, quando Stefania ha perso la capacità di camminare e di parlare e ha infine iniziato le cure palliative. «Non riusciva più a bere e aveva bisogno di idratazione per via venosa. Aveva fatto disposizioni dal notaio perché non voleva interventi invasivi, come essere intubata o ricorrere alla PEG. Non voleva accanirsi, odiava stare in quello stato», racconta Alessandro. « È andata avanti per l’amore che provava per noi, ci ha sempre messo davanti a tutto, anche quando era disperata : sapeva che, se fossimo crollati noi, non saremmo più andati avanti».
Dall’esperienza familiare a un aiuto per gli altri
« Volevamo trasformare il dolore in qualcosa che aiutasse altri, ed ecco perché è nata l’associazione - precisa Alessandro - L’idea è stata quella di sostenere le famiglie, fare in modo che la nostra esperienza fosse utile a qualcuno. Volevamo farlo in modo sereno e spensierato, come era lei fino all’ultimo». Il sorriso di Stefi lavora su due fronti: il sostegno alle famiglie e ai caregiver e il supporto alla ricerca. «Noi sappiamo cosa affrontano queste famiglie, anche quelle che hanno difficoltà maggiori delle nostre», continua Alessandro.
Tra i progetti dedicati a chi assiste una persona malata c’è il lavoro avviato con UniSalute e l’ICS Maugeri per studiare una copertura assicurativa specifica per i caregiver. «È una forma di aiuto, perché chi assiste non si senta abbandonato. L’idea è che la polizza venga sottoscritta da noi e donata al caregiver, secondo particolari criteri di reddito familiare. Stiamo cercando di costruire servizi ad hoc, anche per il sostegno psicologico e la prevenzione medica». Un altro progetto prevede uno sportello informativo all’ICS Maugeri per orientare le famiglie tra servizi, diritti e prestazioni disponibili dopo una diagnosi. «Quando ti trovi in questa situazione perdi tempo a cercare di capire a chi rivolgerti e cosa ti spetta. Vorremmo che ci fosse qualcuno in grado di spiegartelo subito»
Sul fronte della ricerca, l’associazione collabora con l’Istituto Besta, il Maugeri e il Politecnico di Milano. Il progetto «BEAUTY-ALS» punta a raccogliere e analizzare dati relativi a circa 600 pazienti, con l’obiettivo di individuare caratteristiche e ricorrenze nell’andamento della malattia e contribuire a rendere più mirati i percorsi di cura. In Italia si stima che le persone con SLA siano oltre 6.000, con circa 2-3 nuove diagnosi ogni 100.000 abitanti. A Bergamo, al solo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII sono seguiti 180 pazienti, con 40 nuovi casi all’anno: numeri che aiutano a comprendere la dimensione del problema, ma che non restituiscono da soli il peso che la malattia porta nelle case e nelle famiglie.
A dicembre l’associazione sarà presente anche in via XX Settembre, a Bergamo, con alcune bancarelle nei giorni 11, 12, 19 e 20, per raccogliere fondi attraverso la vendita di braccialetti, panettoni e altri prodotti. « Il papà ha sognato la mamma che gli diceva di fare i braccialetti e l’abbiamo preso come un segnale », racconta Margherita. Quando le chiedo che cosa le abbia lasciato questo percorso, la sua risposta torna all’essenziale: «Dare peso alle cose importanti della vita: l’amore, stare insieme e ridere. Abbiamo sofferto tantissimo, ma questa esperienza ci ha insegnato tantissimo. Io mi sento un’altra persona». È forse anche questo il senso del nome scelto per l’associazione: custodire il sorriso di Stefania non soltanto come un ricordo, ma provare a trasformarlo in una presenza concreta accanto a chi, oggi, sta affrontando la stessa sfida.