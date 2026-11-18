«La mamma era sempre allegra, affettuosa, estroversa. Ed era anche una persona molto colta e saggia: anche quando stava male, era lei a dare consigli a noi su cosa fare. Era la nostra guida », racconta Margherita. Stefania aveva lavorato nel mondo della moda e della bellezza, per poi collaborare con Alessandro in un’agenzia immobiliare, dove si faceva riconoscere per la sua capacità di stare a contatto con le persone. «Faceva sempre un sacco di foto insieme a tutti, parlava con tutti, aveva sempre qualcosa da dire. Sorrideva in ogni occasione, e tutti se lo ricordavano». La famiglia era molto unita, abituata a condividere viaggi, feste e tradizioni tramandate dai nonni. «Siamo sempre stati legati da un amore forte, che i nostri genitori ci hanno insegnato. Quando è arrivata questa cosa, forse anche per proteggerci, ci hanno raccontato quello che stava succedendo un po’ alla volta », ricorda Margherita. La malattia, però, avrebbe cambiato progressivamente la vita di tutti.