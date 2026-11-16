Otto appuntamenti per ascoltare la musica sacra nel Duomo di Bergamo

La musica sacra torna a essere la protagonista nella Cattedrale di Bergamo. La consueta rassegna annuale di «Musica Cathedralis» al Duomo di Sant’Alessandro è iniziata: un viaggio musico-spirituale di otto appuntamenti ogni sabato del mese (alle 21) fino a giugno, che intrecciano il tempo della Liturgia all’arte musicale sacra. La manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento per la musica sacra e che di anno in anno rinnova e amplia la propria offerta dedicata alla scoperta della sfera sonora del Sacro, vanta la direzione artistica di don Gilberto Sessantini, maestro di cappella e organista titolare della Cattedrale: «Il cartellone – afferma don Sessantini – anche quest’anno si distingue per la varietà delle proposte: dalle celebrazioni francescane alle monumentali pagine di Bach, dalle antiche melodie del canto gregoriano fino alle composizioni contemporanee, valorizzando la ricca tradizione organistica, le eccellenze corali e strumentali della cattedrale e internazionali, le grandi stagioni liturgiche di cui i concerti sono un approfondimento artistico».
Lo sguardo è un connubio sapiente che lega il tempo pastorale a quello del mondo sonoro: ogni appuntamento, infatti, è collocato nel suo tempo liturgico di riferimento, costruendo un percorso parallelo tra preghiera ed elevazione musicale. I primi appuntamenti si sono svolti nel mese di ottobre in collaborazione con il «Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo», che ha visto protagonista il musicista belga Bernard Focroulle, seguito dall’appuntamento nella Basilica di Santa Maria Maggiore, con l’esecuzione del «Vespro della Beata Vergine» di Giovanni Legrenzi (1626-1690).
Gli appuntamenti da novembre a giugno
Sabato 21 novembre la Cattedrale ospiterà un importante appuntamento, dedicato alla figura di San Francesco, in occasione dell’ottavo centenario della morte. Il maestro Pier Damiano Peretti (all’organo), docente all’Università di Musica e arti performative di Vienna, eseguirà la Suite «Nobilissima Visione» di Paul Hindemith (1895-1963), capolavoro ispirato ai celebri affreschi di Giotto sulla vita del Santo di Assisi, nella trascrizione per organo realizzata da Peretti stesso. Ad affiancare questo polittico, Peretti proporrà all’ascolto diversi altri brani dedicati al Serafico Patrono d’Italia.
Con l’avvicinarsi del Natale, il mese di dicembre introduce al mondo delle «Pastorali» per organo solo e più organi. L’appuntamento di sabato 19 dicembre vedrà dialogare la maestosa architettura sonora degli strumenti del Duomo attraverso le mani dei suoi tre organisti titolari: Luigi Panzeri, Sergio Rovetta e don Gilberto Sessantini. Tre organi, un harmonium e qualche sorpresa, all’insegna della bellezza e delle rarità d’ascolto.
Con il nuovo anno, il tempo del Natale prosegue attraverso l’espressione diretta e autentica del canto liturgico sacro, ovvero il canto gregoriano: il 16 gennaio sarà infatti il turno di «Mysterium Nativitatis», dove la Schola gregoriana del Duomo di Bergamo, diretta da don Gilberto Sessantini, assieme all’organista Sergio Rovetta guideranno l’ascoltatore nel mistero della Natività attraverso la purezza e la solennità del canto gregoriano unito a composizioni organistiche che ne riprendono e amplificano i temi musicali e liturgici.
Un intreccio sonoro innovativo, tra passato e presente, all’insegna del dialogo è in programma per il mese di febbraio 2027: sabato 13 sarà ospite nella Cattedrale di Bergamo l’organista islandese Steingrimur Þórhallsson (titolare della Neskirkja di Reykjavík dal 2002), il quale proporrà un affascinante confronto tra l’immortale genialità di Johann Sebastian Bach e i linguaggi musicali della modernità. Il dialogo, infatti, prenderà parte a un viaggio: verrà proposta in prima esecuzione una composizione dello stesso Þórhallsson per i due organi della cattedrale (l’organo ottocentesco di Felice Bossi e l’organo Corna 2010) eseguita assieme a don Ugo Patti.
In occasione della Pasqua
Con l’avvicinarsi del tempo pasquale, si appresta un nuovo momento carico di significato a livello liturgico e, di conseguenza, anche musicalmente intenso: proprio in preparazione alla Pasqua, infatti, I Solisti della Cattedrale sabato 13 marzo 2027, proporranno all’ascolto i toccanti e intensi «Responsori della Settimana Santa» del compositore austriaco Johann Michael Haydn (1737-1806), fratello del più celebre Franz Joseph, tra i più apprezzati autori di pagine sacre di tutto il Settecento austro-tedesco.
«Squilli di Risurrezione» è invece il titolo dell’appuntamento di sabato 17 aprile, nel quale saranno protagonisti gli Ottoni del Duomo di Bergamo, rendendo concreta la gioia del tempo pasquale, celebrata assieme all’organista Luigi Panzeri. Per l’occasione la compagine strumentale sfrutterà la spazialità sonora delle quattro cantorie del transetto, rendendo vivido un dialogo strumentale che arricchisce la gioia liturgica della vittoria di Cristo sulla morte.
L’appuntamento del mese di maggio, sabato 22, sarà dedicato alle nuove generazioni di compositori e al repertorio della nuova coralità: il concerto, dall’evocativo titolo «Mysteria Laetitiae» vedrà la prima esecuzione assoluta della «Cantata sui Misteri Gaudiosi» per soli, coro e organo scritta dal giovane compositore bergamasco Valerio Calegari (classe 2001). L’opera sarà eseguita da I Civici Cori della Civica Scuola di Musica «Claudio Abbado» di Milano, diretti dallo stesso autore.
La rassegna «Musica Cathedralis» chiuderà il proprio palinsesto con l’appuntamento «Armonie dell’invisibile», sabato 12 giugno 2027, che sarà affidato alla Cappella Musicale del Duomo diretta dal M° Cristian Gentilini (maestro di cappella della Basilica di Santa Maria Maggiore). Il concerto è all’insegna di un percorso e di un viaggio guidato alla scoperta delle più suggestive frontiere della musica sacra del nostro tempo. Al cuore del percorso la «Missa syllabica» per coro e organo di Arvo Pärt, tra i più importanti protagonisti della sfera contemporanea all’interno del repertorio sacro.