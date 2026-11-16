Otto appuntamenti per ascoltare la musica sacra nel Duomo di Bergamo

La musica sacra torna a essere la protagonista nella Cattedrale di Bergamo. La consueta rassegna annuale di «Musica Cathedralis» al Duomo di Sant’Alessandro è iniziata: un viaggio musico-spirituale di otto appuntamenti ogni sabato del mese (alle 21) fino a giugno, che intrecciano il tempo della Liturgia all’arte musicale sacra. La manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento per la musica sacra e che di anno in anno rinnova e amplia la propria offerta dedicata alla scoperta della sfera sonora del Sacro, vanta la direzione artistica di don Gilberto Sessantini, maestro di cappella e organista titolare della Cattedrale: «Il cartellone – afferma don Sessantini – anche quest’anno si distingue per la varietà delle proposte: dalle celebrazioni francescane alle monumentali pagine di Bach, dalle antiche melodie del canto gregoriano fino alle composizioni contemporanee, valorizzando la ricca tradizione organistica, le eccellenze corali e strumentali della cattedrale e internazionali, le grandi stagioni liturgiche di cui i concerti sono un approfondimento artistico».