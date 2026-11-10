Quando Bergamo produceva videogiochi: la storia dimenticata di Cabel

Parlando di videogiochi e di console si pensa spesso a realtà lontane, come le grandi case giapponesi e americane che per decenni hanno monopolizzato il mercato del gioco virtuale rendendo i propri marchi iconici anche al di fuori del mondo degli appassionati. C’è stato un periodo, tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80, in cui anche in Italia le aziende elettroniche si davano battaglia nel tentativo di immettere sul mercato la piattaforma videoludica domestica più performante. Tra i vari sfidanti in questa «corsa al bit», uno dei più agguerriti fu certamente la Cabel Electronic che, nella sua sede di via Fermi a Curno, organizzò una catena di montaggio in grado di produrre in pochi anni centinaia di migliaia di console. Azienda unica nel suo genere, soprattutto per il fatto di essere in quel periodo l’unica cooperativa nel settore elettronico al mondo di cui ad oggi si abbia notizia, Cabel seppe coniugare la cultura del lavoro bergamasca alla curiosità per un mercato in quel momento ancora ai primi vagiti, riuscendo a stringere accordi internazionali tanto per rifornimenti di materie prime quanto per la distribuzione dei propri prodotti.
Andrea Contato e la riscoperta della Cabel
Il merito di aver riportato alla luce la storia di questa azienda bergamasca è di Andrea Contato, ricercatore indipendente di storia del videogioco e dell’informatica specializzato nel periodo comprendente gli anni ‘70 e ‘80 che ha raccolto le sue ricerche sulla Cabel Electronic nel libro «Cabel Electronic: Storia della cooperativa bergamasca nella console war dimenticata». Con lui abbiamo ripercorso la storia di Cabel.
GT: Che cosa ha rappresentato Cabel nella storia dell’industria videoludica italiana?
AC: Cabel presenta due particolarità che la distinguono da tutte le altre realtà del settore. La prima è che è stata l’azienda italiana che ha operato più a lungo nell’industria delle console domestiche e che ha prodotto il maggior numero di modelli e di unità vendute. Ha lavorato nel settore dal 1977 al 1983-84, oltre ad una fase successiva in cui non produceva più console ma si limitava a liquidare le scorte già assemblate. Parliamo quindi di sette-otto anni di attività, un periodo straordinario se pensiamo che ancora oggi, consultando le ricostruzioni più diffuse sulla storia dei videogiochi, si potrebbe quasi immaginare che in Italia non siano mai state prodotte console. Invece le aziende italiane attive in questo settore erano diverse, e Cabel è stata certamente una delle più importanti. La seconda particolarità è che Cabel non era un’azienda tradizionale, ma una società cooperativa, posseduta dai lavoratori che vi operavano. Ritengo che possa trattarsi di un caso unico a livello mondiale, anche se naturalmente non escludo che possano emergere in futuro esperienze analoghe in altri Paesi. Per diversi anni, dunque, Cabel è stata un’azienda di proprietà delle persone che ci lavoravano.
GT: Quindi c’erano diverse aziende italiane che producevano console?
AC: Esatto. La storia di Cabel permette anche di affrontare un capitolo poco conosciuto della storia dei videogiochi: le prime console war. Quando si parla di console war, si pensa immediatamente alla rivalità tra Sega e Nintendo, ma questa è solo la più famosa e pubblicizzata, non la prima. Cabel partecipò infatti a una competizione commerciale precedente, oggi quasi dimenticata, che si sviluppò grosso modo tra il 1977 e il 1979. Fu un periodo particolare, nel quale anche l’Italia poteva vantare numerose aziende impegnate nella produzione di console domestiche.
GT: Come si è svolta concretamente la tua ricerca e come sei riuscito a ricostruire una storia che era rimasta in gran parte sconosciuta?
AC: All’inizio cercavo soprattutto articoli di giornale e documenti che potessero parlare dell’azienda. La svolta è arrivata quando mi sono imbattuto in Franco Ferla, un ex dipendente che avevo scoperto grazie a un video pubblicato qualche anno prima. Nel filmato mostrava un curioso progetto realizzato nel laboratorio della sua cantina, ovvero un modellino funzionante di una catena di montaggio dei trattori Same e una riproduzione della linea di assemblaggio dei monitor Cabel, dove aveva prestato servizio. Ho pensato subito che dovesse essere il mio primo contatto. L’ho raggiunto e gli ho chiesto se fosse ancora in contatto con qualcuno dell’azienda. Mi ha detto di essere amico del fondatore, Filippo Ubiali. Grazie a Franco sono quindi riuscito a entrare in contatto con Ubiali, che all’epoca era ancora in vita. Purtroppo è scomparso pochi mesi dopo, ma avevamo già avviato il lavoro. Per fortuna ho potuto contare anche sul sostegno di sua figlia, che ha voluto portare avanti il progetto iniziato dal padre e mi ha messo in contatto con altri ex dipendenti interessati a partecipare. Abbiamo organizzato diversi incontri e interviste, registrando le testimonianze e successivamente trascrivendole. Il materiale raccolto è diventato la base del libro, che ho poi sottoposto agli stessi protagonisti per una rilettura e ulteriori correzioni. È stato un lavoro quasi di gruppo, molto bello ed emozionante. Senza la disponibilità di queste persone sarebbe stato impossibile ricostruire tanti aspetti della vicenda.
GT: Quanto è stata realmente competitiva Cabel rispetto alle altre aziende del settore?
AC: A livello nazionale è stata l’azienda più competitiva. Ha prodotto più modelli di console rispetto alle altre realtà italiane e, per ciascun modello, ha realizzato un numero di esemplari superiore. È rimasta sul mercato più a lungo e ha attraversato diverse fasi tecnologiche, partendo da console molto semplici per arrivare a sistemi programmabili dotati di microprocessore. Per capire questo passaggio bisogna fare una distinzione. Le prime console utilizzavano chip dedicati, progettati per eseguire un singolo gioco, o poche sue varianti. Per cambiare gioco era necessario cambiare direttamente console. Sono quelle che vengono generalmente definite console di prima generazione. Le console successive, invece, erano programmabili: utilizzavano un microprocessore che eseguiva un programma. Inserendo una cartuccia diversa, il sistema caricava un nuovo programma e permetteva quindi di giocare a un titolo differente.
Nel corso dei suoi sette anni di attività nel settore, Cabel è riuscita a passare dalle tecnologie più semplici a sistemi che, pur essendo ormai superati, presentavano caratteristiche molto più vicine a quelle delle console moderne. La competitività è stata quindi notevole. Poi, tra il 1982 e il 1984, arrivò il “Commodore 64”, che mise in difficoltà produttori di tutto il mondo. Si trattava di un prodotto sostenuto da capitali e tecnologie decisamente superiori a quelli di una piccola azienda come Cabel. Al suo apice, la cooperativa contava circa 50-55 lavoratori. Era una realtà piccola, eppure riuscì a produrre centinaia di migliaia di console, che venivano vendute anche all’estero. Durante la ricerca mi sono imbattuto in appassionati francesi, spagnoli e inglesi che conservavano in cantina vecchie console Cabel e si chiedevano da dove provenissero. Questo perché i prodotti dell’azienda venivano esportati in diversi Paesi europei. L’Italia, all’epoca, aveva costi di produzione relativamente bassi rispetto ad altri Paesi occidentali. Per questo le nostre console potevano essere commercializzate a prezzi competitivi anche sui mercati esteri.
GT: Nel tuo libro hai ricostruito anche un vero e proprio catalogo dei prodotti Cabel. Quali sono le console a cui sei più affezionato?
AC: La mia preferita è sicuramente l’Universal Game Computer, per una ragione soprattutto affettiva: è stata la mia prima console. È un po’ curioso raccontarlo, perché mio padre, che all’epoca non aveva molti soldi a disposizione, poté acquistare l’Universal Game Computer come ripiego rispetto al “Commodore 64” che desideravo.
Nonostante inizialmente avrei voluto il “Commodore 64”, quando mi ritrovai tra le mani l’Universal Game Computer ne fui entusiasta. Era una console moderna, dotata di cartucce programmabili, e posso dire senza ombra di dubbio che è stata la console più sofisticata mai prodotta in Italia.
GT: Cabel non era solo un’azienda legata al mondo dei videogiochi, giusto?
AC: L’attività nel settore dei videogiochi ha rappresentato soltanto una parentesi nella storia della cooperativa. Cabel aveva iniziato occupandosi dell’assemblaggio di schede elettroniche per televisori per conto della Prandoni di Milano. Era quindi un’azienda terzista. Questa attività le aveva permesso di acquisire competenze nella produzione di schede elettroniche e, più in generale, nella costruzione di televisori. Successivamente aveva iniziato a produrre monitor per le sale giochi. In quel periodo gli arcade stavano vivendo un grande successo e la domanda di monitor era talmente elevata che non si riusciva a soddisfarla. Il fondatore, Filippo Ubiali, era una persona curiosa e attenta alle novità. Viaggiava molto e aveva iniziato a conoscere tecnologie e prodotti sviluppati all’estero, individuando opportunità che potevano essere importate e sfruttate in Italia.
Fu così che Cabel entrò nel mercato delle console per videogiochi, in un momento particolarmente favorevole. L’attività andò bene per alcuni anni. Quando il mercato cominciò a peggiorare, la cooperativa tentò anche di affacciarsi al settore dei giocattoli, ma senza particolare successo. A quel punto tornò a concentrarsi sulla produzione di televisori. Continuò a lavorare in questo ambito fino ai primissimi anni Duemila. Non si verificò quindi quello che era accaduto a tante altre aziende elettroniche, costrette a chiudere quando le condizioni di mercato diventavano sfavorevoli. È un risultato notevole, soprattutto se pensiamo alle dimensioni dell’azienda. Basti considerare che anche realtà molto più grandi, come Commodore, nel giro di quindici-vent’anni si sono trovate in gravissime difficoltà. La storia di Cabel dimostra invece come una piccola cooperativa bergamasca sia riuscita a reinventarsi più volte, attraversando stagioni industriali molto diverse.
Tutte le immagini si trovano all’interno del volume di Andrea Contato