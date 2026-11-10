Quando Bergamo produceva videogiochi: la storia dimenticata di Cabel

AC: All’inizio cercavo soprattutto articoli di giornale e documenti che potessero parlare dell’azienda. La svolta è arrivata quando mi sono imbattuto in Franco Ferla, un ex dipendente che avevo scoperto grazie a un video pubblicato qualche anno prima. Nel filmato mostrava un curioso progetto realizzato nel laboratorio della sua cantina, ovvero un modellino funzionante di una catena di montaggio dei trattori Same e una riproduzione della linea di assemblaggio dei monitor Cabel, dove aveva prestato servizio. Ho pensato subito che dovesse essere il mio primo contatto. L’ho raggiunto e gli ho chiesto se fosse ancora in contatto con qualcuno dell’azienda. Mi ha detto di essere amico del fondatore, Filippo Ubiali. Grazie a Franco sono quindi riuscito a entrare in contatto con Ubiali, che all’epoca era ancora in vita. Purtroppo è scomparso pochi mesi dopo, ma avevamo già avviato il lavoro. Per fortuna ho potuto contare anche sul sostegno di sua figlia, che ha voluto portare avanti il progetto iniziato dal padre e mi ha messo in contatto con altri ex dipendenti interessati a partecipare. Abbiamo organizzato diversi incontri e interviste, registrando le testimonianze e successivamente trascrivendole. Il materiale raccolto è diventato la base del libro, che ho poi sottoposto agli stessi protagonisti per una rilettura e ulteriori correzioni. È stato un lavoro quasi di gruppo, molto bello ed emozionante. Senza la disponibilità di queste persone sarebbe stato impossibile ricostruire tanti aspetti della vicenda.