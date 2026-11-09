«Made Film Festival», il cinema racconta le imprese, la loro storia e i loro valori

Al «Made Film Festival», l’impresa di tutti i settori e di tutte le dimensioni si mette in mostra sotto un nuovo punto di vista. Giunta alla quarta edizione, la kermesse che racconta le aziende e le loro trasformazioni attraverso il linguaggio audiovisivo torna a Bergamo dall’11 al 13 novembre, con una tre giorni di proiezioni e di dialoghi dedicati all’impresa come fenomeno culturale, sociale e creativo. L’obiettivo? È semplice: utilizzare lo strumento del corporate movie – il documentario che racconta storia, valori e attività di un’azienda – inteso, spiega il Presidente della Camera di Commercio Giovanni Zambonelli, «non come uno spot di marketing, ma come uno strumento narrativo che racconta cosa è un’impresa, quali valori la guidano e quale significato sociale e umano ha il lavoro delle persone al suo interno». Non solo: «Il cinema d’impresa è anche un prezioso documento storico, perché permette di valorizzare la memoria industriale e gli archivi aziendali, impedendo che il patrimonio d’impresa rimanga materia muta», continua Zambonelli, secondo cui «la comunicazione visiva è un fondamentale ponte generazionale per dialogare con i giovani ». Il programma della manifestazione è consultabile sul sito web del «Made Film Festival» .