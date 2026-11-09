«Made Film Festival», il cinema racconta le imprese, la loro storia e i loro valori

Al «Made Film Festival», l’impresa di tutti i settori e di tutte le dimensioni si mette in mostra sotto un nuovo punto di vista. Giunta alla quarta edizione, la kermesse che racconta le aziende e le loro trasformazioni attraverso il linguaggio audiovisivo torna a Bergamo dall’11 al 13 novembre, con una tre giorni di proiezioni e di dialoghi dedicati all’impresa come fenomeno culturale, sociale e creativo. L’obiettivo? È semplice: utilizzare lo strumento del corporate movie – il documentario che racconta storia, valori e attività di un’azienda – inteso, spiega il Presidente della Camera di Commercio Giovanni Zambonelli, «non come uno spot di marketing, ma come uno strumento narrativo che racconta cosa è un’impresa, quali valori la guidano e quale significato sociale e umano ha il lavoro delle persone al suo interno». Non solo: «Il cinema d’impresa è anche un prezioso documento storico, perché permette di valorizzare la memoria industriale e gli archivi aziendali, impedendo che il patrimonio d’impresa rimanga materia muta», continua Zambonelli, secondo cui «la comunicazione visiva è un fondamentale ponte generazionale per dialogare con i giovani ». Il programma della manifestazione è consultabile sul sito web del «Made Film Festival» .
Un concorso per i corporate movies , ma non solo
Progettata dalla Camera di Commercio di Bergamo – con la sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo, il sostegno di Sacbo Milan-bergamo airport, del Comune di Bergamo e di Unioncamere – la quarta edizione della rassegna ha il motto «L’impresa vista con gli occhi del cinema» e torna forte di una tradizione ormai pluriennale e consolidata. «Il festival ha fin dalle origini l’intento di diventare permanente e di radicarsi nel tempo. Con questa quarta edizione, possiamo dire che la scommessa è vinta: “Made Film Festival” è diventato un evento di riferimento a livello nazionale sull’incontro tra cinema e cultura d’impresa », dichiara Zambonelli, che prosegue: «Il coinvolgimento delle associazioni categoria, delle istituzioni e, tramite il progetto “Made Young”, delle scuole superiori e delle università dimostra come il racconto audiovisivo possa dare valore al territorio».
Come da tradizione, il festival sarà diviso in sezioni. La principale è la «Made Competition», un concorso per i corporate movies dedicato ai film d’azienda contemporanei: le proiezioni dei documentari si terranno allo «Schermo Bianco» di via Daste e Spalenga, a Bergamo, nelle serate di mercoledì 11 (alle 17.30), giovedì 12 (alle 19) e venerdì 13 novembre (alle 17.30 e alle 21.30). Ad aprire la tre giorni sarà invece un momento di anteprima dedicato ai giovani con «Made Young», che concluderà un percorso di formazione scuola-lavoro (FSL) di GAMeC, Fondazione Dalmine e Lab 80 Film e che porterà alla premiazione del miglior film d’azienda secondo i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto.
L’inaugurazione della kermesse si terrà invece mercoledì 11 novembre alle 19.30, con la partecipazione dell’attore bergamasco Alessio Boni – già noto per la sua cinematografia dedicata al mondo dell’impresa e del lavoro, oltreché per la sua collaborazione pluriennale con il cineasta Marco Tullio Giordana per «La Meglio Gioventù» (2003), «Sanguepazzo» (2008) e «Yara» (2021) – in una conversazione con il giovane regista Zeno Castaldi . Dopo l’inaugurazione, alle 21:00, verrà proiettato il cortometraggio «Il tempo di uno sogno», realizzato da Castaldi nell’ambito della «residency» artistica Made In. Il film esplora la «Bike Economy» - l’economia che ruota attorno alla bicicletta, che va dalla produzione del veicolo all’ingegnerizzazione dei modelli elettrici, passando per il cicloturismo e la mobilità urbana - e la utilizza come esempio della passione imprenditoriale, della costruzione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile e della forza di compiere scelte difficili. La serata inaugurale si concluderà con Made Classic e la proiezione di un capolavoro della settima arte, «Tempi Moderni» di Charlie Chaplin, uno dei primi racconti delle difficoltà vissute dai lavoratori nel mondo industrializzato dell’epoca della Grande Depressione.
«Made Talk» con i protagonisti delle imprese, della creatività ed esperti di heritage
Accanto alla rassegna cinematografica, la quarta edizione del «Made Film Festival» riserverà ampio spazio ai protagonisti dell’industria orobica, con il ciclo di incontri «Made Talk». «Bergamo ha da sempre legato il proprio benessere e la propria resilienza a una profonda cultura manifatturiera e a un'etica del lavoro condivisa. Nel nostro tessuto produttivo il "saper fare" italiano si esprime tanto nella grande industria quanto nelle piccole imprese familiari, nei laboratori artigianali e nell'agricoltura. Quello che vogliamo trasmettere con queste conferenze è un modello d'impresa fortemente radicato nella comunità locale ma anche orientato ai mercati internazionali, in grado di far scuola per innovazione, qualità e sostenibilità», spiega il Presidente della Camera di Commercio introducendo il format. Tre sono gli incontri in programma durante la manifestazione. Il primo, « Past Forward – Conservare. Dati, memoria e patrimonio di impresa », si terrà giovedì 12 novembre alle 17 e vedrà la partecipazione di Francesca Polti, Presidente e Amministratrice Delegata di Polti Group, che insieme al direttore della Fondazione Dalmine Manuel Tonolini racconterà come gli archivi aziendali possano orientare il futuro dell’industria.
Il secondo, in programma venerdì 13 novembre alle 15, si intitola « Bff: Bike For Future – Trasformare. Tradizione in movimento » ed è strettamente collegato alla «bike economy» già al centro dell’opera di Zeno Castaldi. Il panel, a cui parteciperanno il Presidente di Sacbo Giovanni Sanga e l’a.d. di 3T Cycling Edi Jareci, racconta come la bicicletta sia diventata un motore dello sviluppo sostenibile unendo manifattura, competenze e territorio in un insieme capace di continuare a rinnovarsi per rispondere alle trasformazioni del presente. Infine, il terzo «Made Talk» è previsto sempre per venerdì 13 novembre, questa volta alle 16.30, ed è intitolato « Aiconic– Generare. Quando i dati della memoria diventano storie ». Giuseppe De Luca, Responsabile scientifico e coordinatore della Fondazione Legler, Nicola Quadri, Direttore Generale della Fondazione BergamoScienza, ed Elena Carpani di EY faranno il punto sulle ibridazioni tra intelligenza artificiale, cultura, creatività e innovazione, spiegando come l’IA possa trasformare i contenuti che già esistono in nuovi linguaggi di comunicazione, cambiando il modo in cui produciamo la conoscenza.
L’evoluzione del saper fare sul grande schermo
«È sempre affascinante vedere come i cortometraggi riescano a mostrare l’evoluzione del “saper fare”, trasformando i gesti della produzione in narrazione artistica», racconta Zambonelli, che ricorda come negli ultimi anni alcuni «corporate movies» trasmessi durante il Made Film Festival siano riusciti a raccontare la cultura manifatturiera del territorio - è questo il caso di «Materia Prima», che racconta il gruppo Gewiss e che ha vinto l’edizione 2023 del concorso - e a toccare temi sociali come l’incontro tra arte e cura della persona (quest’ultimo approfondito dal corto «La Carrara in Humanitas», del 2024). L’opera vincitrice della scorsa edizione, «Textures of Time», che esplora la Texital, ha invece mostrato quella che il Presidente della Camera di Commercio definisce «la bellezza poetica della lavorazione tessile e della materia che si trasforma».
A completare il programma della manifestazione, giovedì 12 novembre alle 21:30 è prevista per «Made Cinema» la proiezione del film «L’ultimo turno» di Petra Volpe, del 2025, che racconta la storia di un infermiere alle prese con le difficoltà del lavoro in un reparto d’ospedale sovraffollato. Lo stesso giorno, alle 18:30, verrà trasmesso alla GAMeC il corto «Forse dovevo rimanere a casa», di Lorenzo Silvestri, nell’ambito della collaborazione GAMeC x Made In tra il festival e la galleria d’arte contemporanea di Bergamo.