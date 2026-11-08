Mappare gli snodi critici di Bergamo, arriva il modello di «Bike2UniBg» per una pianificazione ciclabile strategica

«L’idea di fondo è piuttosto semplice», racconta Gabriele Torri, ricercatore dell'Università degli Studi di Bergamo, membro del direttivo FIAB Pedalopolis e autore dello studio. «L'obiettivo era identificare con strumenti matematici i punti della rete stradale meno sicuri per chi pedala». Per prima cosa è stata creata la rete dei percorsi incrociando le informazioni topografiche di OpenStreetMap con quelle del geoportale del Comune di Bergamo. In questo modo è stato possibile associare ad ogni tratto stradale un diverso livello di sicurezza per le due ruote, basato su quattro categorie: ciclabili in sede propria o comunque separate dalle auto (ad esempio ciclopedonali); bike lanes tracciate a bordo carreggiata; strade a 30 km/h e; arterie ordinarie a scorrimento veloce (limite superiore a 30 km/h). La base cartografica è stata infine arricchita con dati di altimetria e distribuzione della popolazione così da poter integrare all’analisi della sicurezza stradale sia la pendenza dei percorsi sia la frequentazione nelle diverse zone della città.