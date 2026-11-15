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15 Novembre 2026 Sport

Bergamo fa squadra con il tamburello, dalla Supercoppa alle scuole

Articolo. Ciserano e Grassobbio si ritrovano in finale, mentre prende forma un’iniziativa per avvicinare bambini e bambine alla disciplina

Lettura 3 min.
Ciserano Campione d’Italia 2025
scritto da Federico Errante
"Una polisportiva su due piedi". Così mi aveva definito uno dei miei primi capi a "L'Eco di Bergamo", così mi piace definirmi. Sci alpino, snowboard e pallavolo

Bergamasca, terra di tamburello e trionfi. Ma anche di proposte rivolte ai più giovani. Oggi, 15 novembre, a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, Ubisport Ciserano e Grassobbio si contenderanno di nuovo la Supercoppa. Ma è solo una goccia in un mare di un movimento che nella nostra provincia trova terreno fertile ma anche la voglia di farsi sempre più spazio. E non chiamiamolo sport minore, non solo perché l'Italia è campione del mondo in carica su ambo i fronti. Piuttosto una disciplina che chiude proprio in questo weekend le celebrazioni per il centenario della federazione in quella Firenze che ne è stata la culla. Dopo lo storico scudetto del Dossena nel settore maschile e le due coppe in sette giorni (Coppa Italia e Supercoppa) vinte da Ciserano femminile nell'Open senza dimenticare il terzo tricolore di fila per i nostri Master, la stagione dell'Indoor – si disputa nei palazzetti – ha già tagliato il suo nastro per ciò che concerne i campionati e ora si appresta ad assegnare la prima coppa.

Bergamo fa squadra con il tamburello, dalla Supercoppa alle scuole
Grassobbio- supercoppa 2025

Come detto, in Toscana, sarà nuovamente derby orobico sebbene – a dirla tutta – le ambizioni, rispetto al recente passato, appaiono stavolta su frequenze diverse. Alle 9.45 (alle 11 è il turno degli uomini, Roma-Segno) in campo le due compagini che lo scorso anno si sono spartite l'intero piatto: Ciserano ha vinto scudetto, Coppa Italia e Coppa Europa (la Champions Leaguedel calcio ndr) mentre Grassobbio ha festeggiato proprio la Supercoppa, nel novembre 2025 a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Il primo scontro è andato in scena proprio domenica scorsa, nella giornata che apriva i rispettivi tornei nella massima serie, ed è andato a Ciserano (13-6).


Il presidente Flavio Ubiali indica la via: «Siamo consapevoli che quanto conquistato nell'ultima annata ci mette nella condizione di essere la squadra da battere e sappiamo che le nostre avversarie ci affronteranno con ancora più determinazione e con la voglia di fare uno sgambetto. Fa parte del gioco, dobbiamo essere pronti. Gli obiettivi sono gli stessi dello scorso anno: cercare di essere protagonisti e provare a confermarci, sapendo che non sarà semplice. Quanto al team, la novità è Alessia Grazioli al posto di Giulia Lavarini, che tengo a ringraziare personalmente per tutto quello che ha dato alla squadra e per il contributo nei tre anni trascorsi insieme perché è stata importante.
Un altro cambiamento di rilievo riguarda la guida tecnica, con l’arrivo di Franco Zeni: un uomo di grande esperienza e dalle indiscusse qualità, sia tecniche che umane. Siamo ripartiti con entusiasmo e con la consapevolezza che riconfermarsi è sempre difficile, ma la voglia di fare bene e di continuare a essere protagonisti non ci manca».

Bergamo fa squadra con il tamburello, dalla Supercoppa alle scuole
Progetto Regione Lombardia

Sul fronte opposto, Gianfranco Vismara in panchina, in campo le sorelle Alice ed Ilaria Testa con le novità Martina Camanini e Monia Donadoni. «Abbiamo variato qualcosa nel nostro assetto – spiega il presidente Gerry Testa – quindi cercheremo il massimo per quelli che sono i nostri mezzi. Ci vorrà del tempo per trovare la giusta amalgama, ma restiamo sempre fiduciosi». In questa stagione peraltro Testa è alla guida della squadra maschile ripescata in A1: «Ci siamo presentati con un organico giovane da un'età media intorno ai 20 anni – prosegue – con il preciso intento di far crescere i nostri ragazzi sul massimo palcoscenico». Nella stessa categoria, dopo i successi in A2, anche un Arcene che ha iniziato l'avventura con quattro successi in altrettante gare e guida la graduatoria insieme ai trentini del Segno, campioni d'Italia e ancora i grandi favoriti.

A proposito di appuntamenti, sabato 28 presso la Sala Multifunzionale di via Zanica 2 a Grassobbio si terrà – dalle ore 17 – il "Galà del tamburello bergamasco e bresciano". Da un rendez-vous in arrivo ad un progetto, denominato "Scuola Aperta" che è stato presentato nei giorni scorsi nella sede di Regione Lombardia a Milano su iniziativa del consigliere Michele Schiavi. L'idea è quella di portare la palla tamburello nelle scuole primarie lombarde di Bergamo, Brescia, Mantova e Milano (classi terze, quarte e quinte), per promuovere ed incentivare la pratica. L'investimento, sostenuto da Regione Lombardia e Fipt (Federazione Italiana Palla Tamburello) si attesta sui 50 mila euro: «Questo progetto – si legge sui profili social di Schiavi - racchiude tre elementi fondamentali: la storia di una disciplina centenaria legata da vicino alla tradizione di tante nostre comunità, a partire da quella bergamasca; la scuola come luogo ideale per avvicinare ragazzi e ragazze a questo sport garantendo un vero ricambio generazionale; e infine la collaborazione efficace tra Consiglio, Giunta, istituzioni e associazioni sportive. Un sentito ringraziamento a Marco Barcella, Presidente del Comitato regionale della Federazione e promotore del progetto e al Presidente nazionale Edoardo Facchetti. Un grande in bocca al lupo alla FIPT per l'avvio di questa bella avventura che farà conoscere la Palla Tamburello e contribuirà a promuovere stili di vita sani tra i ragazzi dei territori lombardi».
Parole sentite, che profumano di passione. Proprio quella che guida da anni Bergamo e la sua provincia. Che all'aperto o al chiuso, vuole continuare a fare la voce grossa nell'albo d'oro. Di oggi, ma anche di domani.

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