Bergamo fa squadra con il tamburello, dalla Supercoppa alle scuole

Bergamasca, terra di tamburello e trionfi. Ma anche di proposte rivolte ai più giovani. Oggi, 15 novembre, a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, Ubisport Ciserano e Grassobbio si contenderanno di nuovo la Supercoppa. Ma è solo una goccia in un mare di un movimento che nella nostra provincia trova terreno fertile ma anche la voglia di farsi sempre più spazio. E non chiamiamolo sport minore, non solo perché l'Italia è campione del mondo in carica su ambo i fronti. Piuttosto una disciplina che chiude proprio in questo weekend le celebrazioni per il centenario della federazione in quella Firenze che ne è stata la culla. Dopo lo storico scudetto del Dossena nel settore maschile e le due coppe in sette giorni (Coppa Italia e Supercoppa) vinte da Ciserano femminile nell'Open senza dimenticare il terzo tricolore di fila per i nostri Master, la stagione dell'Indoor – si disputa nei palazzetti – ha già tagliato il suo nastro per ciò che concerne i campionati e ora si appresta ad assegnare la prima coppa.
Come detto, in Toscana, sarà nuovamente derby orobico sebbene – a dirla tutta – le ambizioni, rispetto al recente passato, appaiono stavolta su frequenze diverse. Alle 9.45 (alle 11 è il turno degli uomini, Roma-Segno) in campo le due compagini che lo scorso anno si sono spartite l'intero piatto: Ciserano ha vinto scudetto, Coppa Italia e Coppa Europa (la Champions Leaguedel calcio ndr) mentre Grassobbio ha festeggiato proprio la Supercoppa, nel novembre 2025 a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Il primo scontro è andato in scena proprio domenica scorsa, nella giornata che apriva i rispettivi tornei nella massima serie, ed è andato a Ciserano (13-6).
Il presidente Flavio Ubiali indica la via: «Siamo consapevoli che quanto conquistato nell'ultima annata ci mette nella condizione di essere la squadra da battere e sappiamo che le nostre avversarie ci affronteranno con ancora più determinazione e con la voglia di fare uno sgambetto. Fa parte del gioco, dobbiamo essere pronti. Gli obiettivi sono gli stessi dello scorso anno: cercare di essere protagonisti e provare a confermarci, sapendo che non sarà semplice. Quanto al team, la novità è Alessia Grazioli al posto di Giulia Lavarini, che tengo a ringraziare personalmente per tutto quello che ha dato alla squadra e per il contributo nei tre anni trascorsi insieme perché è stata importante.
Un altro cambiamento di rilievo riguarda la guida tecnica, con l’arrivo di Franco Zeni: un uomo di grande esperienza e dalle indiscusse qualità, sia tecniche che umane. Siamo ripartiti con entusiasmo e con la consapevolezza che riconfermarsi è sempre difficile, ma la voglia di fare bene e di continuare a essere protagonisti non ci manca».
Sul fronte opposto, Gianfranco Vismara in panchina, in campo le sorelle Alice ed Ilaria Testa con le novità Martina Camanini e Monia Donadoni. «Abbiamo variato qualcosa nel nostro assetto – spiega il presidente Gerry Testa – quindi cercheremo il massimo per quelli che sono i nostri mezzi. Ci vorrà del tempo per trovare la giusta amalgama, ma restiamo sempre fiduciosi». In questa stagione peraltro Testa è alla guida della squadra maschile ripescata in A1: «Ci siamo presentati con un organico giovane da un'età media intorno ai 20 anni – prosegue – con il preciso intento di far crescere i nostri ragazzi sul massimo palcoscenico». Nella stessa categoria, dopo i successi in A2, anche un Arcene che ha iniziato l'avventura con quattro successi in altrettante gare e guida la graduatoria insieme ai trentini del Segno, campioni d'Italia e ancora i grandi favoriti.
A proposito di appuntamenti, sabato 28 presso la Sala Multifunzionale di via Zanica 2 a Grassobbio si terrà – dalle ore 17 – il "Galà del tamburello bergamasco e bresciano". Da un rendez-vous in arrivo ad un progetto, denominato "Scuola Aperta" che è stato presentato nei giorni scorsi nella sede di Regione Lombardia a Milano su iniziativa del consigliere Michele Schiavi. L'idea è quella di portare la palla tamburello nelle scuole primarie lombarde di Bergamo, Brescia, Mantova e Milano (classi terze, quarte e quinte), per promuovere ed incentivare la pratica. L'investimento, sostenuto da Regione Lombardia e Fipt (Federazione Italiana Palla Tamburello) si attesta sui 50 mila euro: «Questo progetto – si legge sui profili social di Schiavi - racchiude tre elementi fondamentali: la storia di una disciplina centenaria legata da vicino alla tradizione di tante nostre comunità, a partire da quella bergamasca; la scuola come luogo ideale per avvicinare ragazzi e ragazze a questo sport garantendo un vero ricambio generazionale; e infine la collaborazione efficace tra Consiglio, Giunta, istituzioni e associazioni sportive. Un sentito ringraziamento a Marco Barcella, Presidente del Comitato regionale della Federazione e promotore del progetto e al Presidente nazionale Edoardo Facchetti. Un grande in bocca al lupo alla FIPT per l'avvio di questa bella avventura che farà conoscere la Palla Tamburello e contribuirà a promuovere stili di vita sani tra i ragazzi dei territori lombardi».
Parole sentite, che profumano di passione. Proprio quella che guida da anni Bergamo e la sua provincia. Che all'aperto o al chiuso, vuole continuare a fare la voce grossa nell'albo d'oro. Di oggi, ma anche di domani.