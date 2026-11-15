Bergamo fa squadra con il tamburello, dalla Supercoppa alle scuole

Sul fronte opposto, Gianfranco Vismara in panchina, in campo le sorelle Alice ed Ilaria Testa con le novità Martina Camanini e Monia Donadoni. «Abbiamo variato qualcosa nel nostro assetto – spiega il presidente Gerry Testa – quindi cercheremo il massimo per quelli che sono i nostri mezzi. Ci vorrà del tempo per trovare la giusta amalgama, ma restiamo sempre fiduciosi». In questa stagione peraltro Testa è alla guida della squadra maschile ripescata in A1: «Ci siamo presentati con un organico giovane da un'età media intorno ai 20 anni – prosegue – con il preciso intento di far crescere i nostri ragazzi sul massimo palcoscenico». Nella stessa categoria, dopo i successi in A2, anche un Arcene che ha iniziato l'avventura con quattro successi in altrettante gare e guida la graduatoria insieme ai trentini del Segno, campioni d'Italia e ancora i grandi favoriti.



A proposito di appuntamenti, sabato 28 presso la Sala Multifunzionale di via Zanica 2 a Grassobbio si terrà – dalle ore 17 – il "Galà del tamburello bergamasco e bresciano". Da un rendez-vous in arrivo ad un progetto, denominato "Scuola Aperta" che è stato presentato nei giorni scorsi nella sede di Regione Lombardia a Milano su iniziativa del consigliere Michele Schiavi. L'idea è quella di portare la palla tamburello nelle scuole primarie lombarde di Bergamo, Brescia, Mantova e Milano (classi terze, quarte e quinte), per promuovere ed incentivare la pratica. L'investimento, sostenuto da Regione Lombardia e Fipt (Federazione Italiana Palla Tamburello) si attesta sui 50 mila euro: «Questo progetto – si legge sui profili social di Schiavi - racchiude tre elementi fondamentali: la storia di una disciplina centenaria legata da vicino alla tradizione di tante nostre comunità, a partire da quella bergamasca; la scuola come luogo ideale per avvicinare ragazzi e ragazze a questo sport garantendo un vero ricambio generazionale; e infine la collaborazione efficace tra Consiglio, Giunta, istituzioni e associazioni sportive. Un sentito ringraziamento a Marco Barcella, Presidente del Comitato regionale della Federazione e promotore del progetto e al Presidente nazionale Edoardo Facchetti. Un grande in bocca al lupo alla FIPT per l'avvio di questa bella avventura che farà conoscere la Palla Tamburello e contribuirà a promuovere stili di vita sani tra i ragazzi dei territori lombardi».

Parole sentite, che profumano di passione. Proprio quella che guida da anni Bergamo e la sua provincia. Che all'aperto o al chiuso, vuole continuare a fare la voce grossa nell'albo d'oro. Di oggi, ma anche di domani.