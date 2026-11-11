Cristian Toninelli e la seconda vita grazie al biathlon, ora mira al Mondiale

Il biathlon è quel momento in cui il cuore batte forte nel petto, il respiro si fa corto e la vista sembra annebbiarsi poco alla volta, mentre lo sguardo è chiamato a concentrarsi su quel piccolo bersaglio che, dopo chilometri di fatica, sembra sempre più lontano. È l'unione di due discipline, lo sci di fondo e il tiro a segno, ma soprattutto è un concentrato di emozioni, fatica e passione. Ingredienti indispensabili per affrontare una sfida in cui non basta avere gambe allenate: servono anche lucidità, precisione e capacità di gestire le proprie sensazioni.
Quando gli è stata proposta questa disciplina, Cristian Toninelli ha visto aprirsi una nuova opportunità. Una vera e propria sfida per dimostrare che, nonostante la focomelia alla mano destra, fosse possibile raggiungere traguardi importanti nel mondo dello sport. Un percorso iniziato dopo una carriera nel calcio dilettantistico e un lavoro da capocantiere che, con il passare del tempo, stava diventando troppo ingombrante per il trentottenne di Lovere.
«È stato un caso, anche abbastanza fortunato, aver incontrato la Polisportiva Disabili Valcamonica , che mi ha avvicinato a questa disciplina in un momento particolare della mia vita, quando ero in momento di stop con il lavoro per diverse ragioni. Avevo da poco superato i 27 anni. Mi hanno proposto di provare lo sci di fondo, anche perché vicino a casa mia c'è la pista di Schilpario. Si trattava di un gruppo di ragazzi che, nella prospettiva di arrivare a Milano-Cortina, stavano portando avanti un progetto sportivo. Gran parte degli atleti erano ragazzi con disabilità intellettive e praticavano già diverse attività. Mi hanno proposto di andare con loro a provare lo sci di fondo», racconta Toninelli.
«Lo sport mi è sempre piaciuto. Ho sempre guardato lo sci di fondo in televisione: era una disciplina che mi affascinava, ma che non avevo mai praticato. Proprio perché mi piaceva, ho deciso di provare. Anche il fatto di avvicinarmi a questi ragazzi mi ha aiutato tantissimo. Sono veramente fantastici. Mi hanno fatto capire che quelli che pensavo fossero i miei limiti non erano necessariamente invalicabili. Non mi hanno mai fatto credere che dovessi rinunciare a qualcosa o che non potessi andare oltre. Anche la possibilità di raggiungere facilmente la pista e di allenarmi in un ambiente vicino a casa mi ha agevolato», racconta l'atleta azzurro.
Lo sci di fondo è stato quindi il primo passo verso il biathlon, ma soprattutto verso il sogno paralimpico. Un traguardo raggiunto in tempi relativamente brevi, tanto da portare Toninelli a partecipare già ai Giochi di PyeongChang 2018, a pochi anni dall'inizio della sua nuova carriera sportiva. Un percorso che lo ha trasformato anche in un esempio per chi, come lui, desidera avvicinarsi allo sport paraolimpico senza lasciarsi frenare dalle difficoltà.
«Il caso ha voluto che fossimo nel periodo successivo alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Dopo Sochi non c'era di fatto una squadra e si stava cercando di ricostruire un gruppo. Un po' per fortuna e un po' per tante altre ragioni, ho cominciato. Ho fatto tutti i passaggi necessari, sono entrato in nazionale e successivamente sono riuscito ad andare subito a Pyeongchang. È da lì che è iniziato tutto. Per fortuna, la caparbietà che abbiamo in Valle Camonica ha contribuito a mettere insieme il progetto e a farlo crescere».
La prima esperienza paralimpica nel biathlon è arrivata però a Milano-Cortina 2026, dove, nella categoria standing, Toninelli ha saputo destreggiarsi tra sci di fondo e tiro a segno, togliendosi diverse soddisfazioni. Il tutto davanti al pubblico di casa, che lo ha accompagnato con un tifo caloroso in quello che rappresentava uno degli appuntamenti più attesi della sua carriera sportiva. Un'esperienza vissuta con una consapevolezza diversa rispetto alle precedenti edizioni dei Giochi, grazie anche alla maturità acquisita negli anni e a uno sguardo più attento verso gli aspetti organizzativi.
«Io ho già partecipato ad altre edizioni dei Giochi e, quando le vivi da atleta, le percepisci in un certo modo. Ma quando hai qualche anno in più e magari anche un'esperienza lavorativa alle spalle, riesci a guardarle da un altro punto di vista. Per esempio, io sono geometra e quindi, inevitabilmente, tendo a osservare anche le strutture e gli aspetti organizzativi. Forse non abbiamo avuto quelle strutture galattiche che si sono viste in altre edizioni, come in Corea, ma allo stesso tempo c'era qualcosa di molto genuino nell'approccio di tutte le persone presenti. A partire dai volontari, ma anche da tutte le altre persone coinvolte nell'organizzazione», prosegue lo sportivo. «Credo non si sia trattato solo dell’essere italiano, perché c'erano anche tante persone arrivate dall'estero. Penso, per esempio, ai medici dell'antidoping e a tutte le altre figure presenti. È proprio il fatto di trovarsi in un Paese come l'Italia, dove le persone sono generalmente molto socievoli e disponibili. Non è difficile approcciarsi e instaurare un rapporto. Secondo me, anche questo aspetto ha contribuito a rendere l'esperienza particolarmente positiva», confessa Toninelli.
Come il compagno di squadra Marco Pisani, anche Cristian si è avvicinato al biathlon senza avere alle spalle un'esperienza particolarmente lunga nella disciplina. Un aspetto che potrebbe rappresentare un limite, soprattutto nella fase di tiro, dove precisione e lucidità diventano fondamentali per non lasciarsi condizionare dalla fatica accumulata sugli sci.
Per Toninelli, tuttavia, la familiarità con le armi e la passione per la caccia hanno rappresentato un importante punto di partenza. Un bagaglio personale che gli ha permesso di affrontare il poligono con maggiore tranquillità, imparando progressivamente a gestire anche la componente fisica dello sforzo.
«Nel mio piccolo posso dire che la cosa fondamentale è avere un buon approccio alla gestione dell'arma. Anche se si tratta di un'arma complessa, è importante riuscire a mantenere un atteggiamento il più rilassato possibile. Secondo me, la capacità di rimanere tranquilli si acquisisce con il tempo. Oppure, come nel caso mio e di Marco Pisani, mio compagno di squadra, può derivare anche da esperienze personali. Lui è stato ed è tuttora nell'Esercito e nelle Forze speciali, quindi ha un approccio e una calma nella gestione delle armi che derivano da quel mondo. Io, invece, ho una tranquillità che deriva dal fatto di provenire da una famiglia di cacciatori. Sono cacciatore anch'io e sparo da quando ero ragazzino».
«Secondo me, siamo riusciti a cavarcela relativamente bene anche per questo motivo: siamo arrivati alle gare con una predisposizione che ci permetteva già di mantenere una certa tranquillità. Naturalmente, ci sono poi gli aspetti legati alla respirazione e all'approccio al poligono. Bisogna capire quando è il momento di smettere di spingere, rallentare e recuperare. Sono tutte cose molto soggettive e personali, che dipendono anche dal momento della gara. Posso affrontare una competizione sapendo che devo arrivare al poligono e smettere di spingere qualche tempo prima. Oppure posso trovarmi in una situazione in cui sono lì, da solo con il bersaglio, e decidere di accelerare comunque, senza preoccuparmi troppo. Se invece c'è vento, magari devo rallentare e adattare il mio approccio. Sono decisioni molto soggettive, che si prendono sul momento», aggiunge l'azzurro.
Archiviata l'esperienza di Milano-Cortina, per Cristian si apre ora un nuovo capitolo. L'obiettivo è affrontarlo senza eccessive pressioni, valutando ogni passaggio con calma. Anche il recente ingresso della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP) nella FISI ha contribuito a ridisegnare gli equilibri organizzativi della disciplina. In attesa di conoscere le nuove direttive, Toninelli ha quindi scelto di gestire autonomamente la preparazione estiva, sfruttando l'occasione anche per dedicarsi a un'altra delle sue passioni: la corsa in montagna.
«Complice il passaggio di federazione, a oggi non abbiamo ancora iniziato una preparazione ufficiale. Ci sono stati diversi passaggi burocratici e tutte le procedure che dovevano necessariamente essere completate si stanno concludendo in questo periodo. Avevo avuto la promessa da parte del nostro direttore tecnico che avrei potuto gestire l'estate con una certa libertà. Così ho svolto la preparazione individualmente, insieme al mio allenatore, Matteo Giorgi, che mi segue qui a casa. Ho anche partecipato ad alcune gare di trail e corsa in montagna: ho fatto la UTBM e la Valle dei Segni, una gara da 40 chilometri e l'altra da 55. Direi quindi che, per quanto riguarda la mia preparazione personale, ho comunque lavorato», sottolinea il portacolori della Polisportiva Disabili Valcamonica.
Dopo aver coronato il sogno di gareggiare alle Paralimpiadi di casa, Toninelli preferisce guardare al futuro senza fare programmi troppo ambiziosi a lungo termine. La priorità è concentrarsi sulla stagione in arrivo e provare a conquistare un altro traguardo importante. C'è infatti un appuntamento che manca ancora nel suo palmarès: un Mondiale di biathlon.
«Devo essere sincero: sono arrivato a questo punto della mia carriera con la consapevolezza che quest'anno ci saranno i Mondiali e che l'unica cosa che mi manca da fare è proprio un Mondiale di biathlon. Questa novità legata all'ingresso nella nuova struttura federale rappresenta comunque un cambiamento importante per noi atleti. Non dico che ci sia la garanzia di avere qualcosa in più rispetto a prima, non è questo il punto. Però, da parte nostra, c'è la sensazione di entrare a far parte di qualcosa di più grande rispetto a quello che era il progetto precedente. È inutile nascondersi dietro un dito: il biathlon era un po' il fratello minore rispetto al fondo. L'idea di avere alle spalle una struttura importante come la FISI e di affrontare una stagione con questo supporto era, personalmente, allettante. Ho quindi deciso di provare, per vedere come sarebbe andata questa stagione e se saremmo riusciti ad arrivare a disputare un Mondiale di biathlon», conclude l’atleta di Lovere.