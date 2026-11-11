Cristian Toninelli e la seconda vita grazie al biathlon, ora mira al Mondiale

«Io ho già partecipato ad altre edizioni dei Giochi e, quando le vivi da atleta, le percepisci in un certo modo. Ma quando hai qualche anno in più e magari anche un'esperienza lavorativa alle spalle, riesci a guardarle da un altro punto di vista. Per esempio, io sono geometra e quindi, inevitabilmente, tendo a osservare anche le strutture e gli aspetti organizzativi. Forse non abbiamo avuto quelle strutture galattiche che si sono viste in altre edizioni, come in Corea, ma allo stesso tempo c'era qualcosa di molto genuino nell'approccio di tutte le persone presenti. A partire dai volontari, ma anche da tutte le altre persone coinvolte nell'organizzazione», prosegue lo sportivo. «Credo non si sia trattato solo dell’essere italiano, perché c'erano anche tante persone arrivate dall'estero. Penso, per esempio, ai medici dell'antidoping e a tutte le altre figure presenti. È proprio il fatto di trovarsi in un Paese come l'Italia, dove le persone sono generalmente molto socievoli e disponibili. Non è difficile approcciarsi e instaurare un rapporto. Secondo me, anche questo aspetto ha contribuito a rendere l'esperienza particolarmente positiva», confessa Toninelli.