Federico Tomasoni, una medaglia verso il cielo dedicata a Matilde Lorenzi

Questa storia ha però radici molto più profonde, legate alla passione di Federico per lo sci alpino, una disciplina che a un certo punto lo ha posto di fronte a un bivio difficile: continuare su quella strada oppure puntare su qualcosa di nuovo per esprimere appieno il proprio talento? Una domanda alla quale il ventinovenne di Castione della Presolana ha saputo trovare una risposta tutta sua. «Ho fatto sci alpino per tutta la vita. A un certo punto sono arrivato in Coppa Europa e mi sono reso conto che c’era un limite, anche in termini di supporto da parte della Federazione per affrontare le discipline veloci. Ho pensato subito che lo skicross potesse essere la disciplina più adatta a me. Ho sempre avuto la passione per il fuoripista e per i salti un po’ folli: lo skicross riesce a combinare entrambe le cose, unendo lo sci alpino a questo aspetto più spettacolare e adrenalinico – spiega Tomasoni – Nel 2019 ho contattato l’allenatore della Nazionale di skicross e ho subito chiesto se potessi provare. Da quel momento è diventata la disciplina in cui ci siamo affermati. L’abbiamo fatta crescere io, Simone e gli altri ragazzi e oggi in Italia siamo arrivati ai massimi livelli».