Nicole Cadei e papà Michele, una famiglia a tutta velocità

L'ultimo titolo, quello di Fiumicino, è stato il più duro e il più bello. Il campionato 2026 si è svolto su quattro tappe: Licata, Otranto, Rimini e, appunto, la località laziale. Nicole arrivava all'ultima con 8 punti di vantaggio sulla compagna di squadra e amica Aurora Filiberti. «È stato molto combattuto. In gara non si guarda in faccia nessuno, è la regola del paddock. Prima e dopo siamo amici, ci aiutiamo. Il primo giorno ero tesissima, la prima manche mi è andata male, lei ha recuperato 5 punti ed eravamo a 3. Mi sono fatta prendere dall'ansia. La notte non ho dormito benissimo. Il giorno dopo mi sono detta: o adesso o mai più. Sono riuscita a vincere». E forse è questa l'immagine più bella da mettere in cornice. Non solo l'ultima medaglia al collo, non solo il casco che si toglie e fa tornare Michele ad essere solo papà. Ma quella ragazza di 18 anni, che frequenta l'ultimo anno di Amministrazione Finanza e Marketing a Bergamo, e che tra i libri e gli allenamenti, tra una "sgasata" e un ritorno a casa, ha imparato a fare una cosa rara: prendere la pressione, quella che schiaccia tutti, e usarla per andare più forte. Sull'acqua, dove tutto scorre veloce, e anche a terra, dove tutto comincia.