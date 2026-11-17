I bambini oggi fanno tantissima scuola, hanno decine di libri e mediamente parecchi compiti. Ma questo non garantisce alti livelli di apprendimento. È difficile riuscire tenere la concentrazione e la disciplina se si sta sui banchi di scuola dalle 8 alle 16 (diverso sarebbe, ad esempio, concentrare la didattica la mattina e fare un doposcuola nel pomeriggio). È faticoso impegnarsi nei compiti dopo otto ore di scuola e riuscire a seguire i programmi serrati di tutte le materie. È difficile, e non porta molto frutto. Tornare all’essenziale, avendo il coraggio di essere inattuali e analogici: questo sarebbe rivoluzionario, e utilissimo.