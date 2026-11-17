Tutte le cose più importanti che so me le ha insegnate la maestra Rosaria. È stata mia insegnante solo in prima elementare, ma ricordo ancora la sua lezione sui verbi. Era esigente, autorevole, vecchio stampo e non l’ho mai sentita urlare. Usavamo l’abaco e i regoli, ci dava da leggere libri veri: Pinin Carpi, Gianni Rodari, qualche poesia di D’Annunzio (sì, a 6 anni). Poi ho cambiato scuola, c’è stata una qualche riforma, e mi sono trovata immersa nel caos: tante maestre, classi di bambini bercianti (con la maestra Rosaria si faceva semplicemente silenzio, non so come ci riuscisse), crollo delle richieste – ero sbigottita da quanto leggessero male ad alta voce i miei compagni - e, quindi, delle prestazioni.
Come Antonio Gramsci
Questo imprinting fa di me una conservatrice quando si parla di scuola: credo nella disciplina, nella calma e nella concentrazione. Nell’analisi logica, nelle tabelline, nei riassunti, nelle lezioni da ripetere, nei libri da leggere. Nell’amore per lo studio, che è una cosa che va insegnata: non eludere la fatica, ma apprezzarla. Voi lo avete letto il celebre tema di quinta elementare di Antonio Gramsci? La traccia era: «Se un tuo compagno benestante e molto intelligente ti avesse espresso il proposito di abbandonare gli studi, che cosa gli risponderesti?». E lui scrisse:
«Carissimo amico,
Poco fa ricevetti la tua carissima lettera, e molto mi rallegra il sapere che tu stia bene di salute. Un punto solo mi fa stupire di te; dici che non riprenderai più gli studi, perché ti sono venuti a noia. Come, tu che sei tanto intelligente, che, grazie a Dio, non ti manca il necessario, tu vuoi abbandonare gli studi?
Dici a me di far lo stesso, perché è molto meglio scorrazzare per i campi, andare ai balli e ai pubblici ritrovi, anziché rinchiudersi per quattro ore al giorno in una camera, col maestro che ci predica sempre di studiare perché se no resteremo zucconi. Ma io, caro amico, non potrò mai abbandonare gli studi che sono la mia unica speranza di vivere onoratamente quando sarò adulto, perché come sai, la mia famiglia non è ricca di beni di fortuna».
Il tema prosegue ed è bellissimo. Quanti oggi sarebbero in grado di scrivere così? Non dico alla fine della quinta elementare, ma della quinta superiore. D’accordo, era il 1903 e lui non era un alunno qualsiasi, ma era comunque un ragazzino di 12 anni - cominciò la scuola in ritardo, per problemi di salute. Non potremmo inserire questa lettera nei programmi ministeriali, come ideale di proprietà di linguaggio da raggiungere?
La domanda non è se tutti possano diventare Antonio Gramsci (risposta breve: no. Come non tutti possono diventare Jannik Sinner o Samantha Cristoforetti), ma: cosa accadrebbe se il piccolo Antonio andasse a scuola oggi? Riuscirebbe a raggiungere lo stesso livello di 123 anni fa? Gli verrebbero forniti tutti gli strumenti per farcela o finirebbe per esprimersi come un trapper di terz’ordine?
Il problema dell’asticella
Le aspettative devono essere alte, ma non allo scopo di espungere dal sistema scolastico tutti quelli che saltano meno dell’asticella, come suggerisce qualcuno. La scuola dell’obbligo è per definizione obbligatoria e ha il sacrosanto dovere di formare tutti: i bambini meno “bravi” (e fra di loro ci possono essere persone talentuosissime, solo meno adatte a performare all’interno del sistema scolastico per tanti motivi) non sono scarti da eliminare. Anzi, l’obiettivo è insegnare la cooperazione (la competizione i bambini la respirano già ovunque) affinché tutti possano trovare i loro spazi di crescita, capire in cosa riescono meglio e raggiungere le competenze di base. Ma l’inclusione non può sempre essere “verso il basso”: chi ha la curiosità, la voglia e le capacità di dare di più deve essere spronato a farlo, e per riuscire a eccellere ha bisogno di compiti difficili. È come il test di Cooper: tutti devono correre per 12 minuti alla loro migliore velocità. C’è chi percorrerà metà della strada di un altro, ma nessuno può farlo passeggiando.
Maledetti voti
Ogni tanto qualcuno propone di eliminare i voti, almeno alla Scuola Primaria. La mia serissima maestra Rosaria metteva i voti? Non me lo ricordo, forse ci dava delle stelline o scriveva qualche commento, ma la sua autorevolezza non stava certo nel darci 4 se sbagliavamo il dettato. Capisco, però, le paure di chi dice: «Così si farà ancora meno». Un voto è come un argine: ti testo e, almeno questo, lo devi sapere fare.
Ma i voti, oggi, non dicono niente, e la colpa è anche di noi genitori, che ci allarmiamo e protestiamo se il pupo prende buono invece di distinto o distinto invece di ottimo. E così, per non avere seccature, i voti si alzano a dismisura. Per fortuna, alle elementari, i bambini portano ancora a casa le verifiche, e un genitore attento può capire se – dietro una sufficienza– ci sono delle lacune o delle semplici distrazioni oppure se un “ottimo” nasconde un compito facile ai limiti del demenziale. Mi preoccupa che già alle medie i compiti in classe non vengano più fatti portare a casa. Un atto formalmente legittimo – le verifiche sono considerate atti amministrativi e la scuola ha l'obbligo legale di custodirle in archivio – ma che riflette i tempi: gli insegnanti devono tutelarsi in caso di ricorsi e, comunque, ciò che conta è il maledetto voto, istantaneamente pubblicato sul maledettissimo registro elettronico.
Fare meno, fare meglio
I bambini oggi fanno tantissima scuola, hanno decine di libri e mediamente parecchi compiti. Ma questo non garantisce alti livelli di apprendimento. È difficile riuscire tenere la concentrazione e la disciplina se si sta sui banchi di scuola dalle 8 alle 16 (diverso sarebbe, ad esempio, concentrare la didattica la mattina e fare un doposcuola nel pomeriggio). È faticoso impegnarsi nei compiti dopo otto ore di scuola e riuscire a seguire i programmi serrati di tutte le materie. È difficile, e non porta molto frutto. Tornare all’essenziale, avendo il coraggio di essere inattuali e analogici: questo sarebbe rivoluzionario, e utilissimo.
Ho un’amica con un lavoro di responsabilità che deve decidere quali candidati assumere per un ruolo tecnico. Stanca di leggere relazioni incomprensibili e mail inconcludenti da parte dei suoi sottoposti ha trovato un nuovo modo per selezionare il personale. Fa riassumere ai candidati (senza AI) un racconto di Italo Calvino: chi scrive un testo di senso compiuto e senza troppi errori grammaticali ottiene il posto.
Leggere e capire, scrivere, far di conto e – magari – imparare l’inglese senza dovere ricorrere a un corso privato. Non c’è molto altro da chiedere alla Scuola Primaria, almeno dal punto di vista didattico.
La scuola è una cosa seria
Per avere una scuola eccellente e inclusiva (cioè dove a tutti vengano dati gli strumenti necessari per riuscire) servono i soldi: per assumere abbastanza insegnanti ed educatori; formarli, selezionarli e pagarli nel modo corretto; tenere un numero basso di alunni per classe; rinnovare le scuole (e pagare chi ci lavora). Ma sono convinta che qualcosa possiamo fare tutti: ricominciare a considerare la scuola una cosa seria.
A rendere “seria” la scuola non sono le bocciature, la paura degli insegnanti, le insufficienze, la montagna di compiti ripetitivi, ma il valore di ciò che si apprende e l’importanza che le diamo. Si va a scuola in orario e con assiduità (sapevate che in Germania saltare la scuola senza un valido motivo è un illecito amministrativo? Prima delle vacanze scolastiche, la polizia tedesca ferma le famiglie negli aeroporti e le multa se non hanno il permesso della scuola di assentarsi), si fanno i compiti che vengono assegnati – possibilmente senza mettere in mezzo i genitori – non si svaluta l’insegnante, si prepara il materiale, ci si comporta con educazione. Allo stesso tempo si pretende che il ragazzino dislessico non sia bullizzato, che chi non parla italiano venga alfabetizzato, che chi ha una disabilità venga accolto, che nessuno venga umiliato. Le due cose insieme, rompendo gli stereotipi: si può pretendere tanto dal ragazzino con una certificazione, sollecitare lo studio senza minacciare i brutti voti, essere docenti rigorosi e per questo amati e apprezzati. Persino essere genitori che si interessano della scuola senza volersi sostituire agli insegnanti.