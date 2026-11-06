Tre operai sulla gru del cantiere della scuola «Scuri» per protesta: «Non ci pagano»

Momenti di tensione nella mattinata di venerdì 6 novembre a Bergamo, nel cantiere della scuola primaria Scuri, in via dei Galliari, nei pressi di via Coghetti. Tre operai/piastrellisti, che lavorano per una ditta in subappalto lamenterebbero il mancato pagamento dei compensi, sono saliti su una gru per protesta, sotto la pioggia battente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri, impegnati ad avviare una trattativa con i lavoratori. Il cantiere della scuola Scuri è già in ritardo rispetto al cronoprogramma.