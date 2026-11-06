Tre operai sulla gru del cantiere della scuola «Scuri» per protesta: «Non ci pagano»
IL CASO. Tensione nel cantiere della scuola Scuri, in via dei Galliari. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza. Si cerca una trattativa sotto la pioggia battente.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Momenti di tensione nella mattinata di venerdì 6 novembre a Bergamo, nel cantiere della scuola primaria Scuri, in via dei Galliari, nei pressi di via Coghetti. Tre operai/piastrellisti, che lavorano per una ditta in subappalto lamenterebbero il mancato pagamento dei compensi, sono saliti su una gru per protesta, sotto la pioggia battente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri, impegnati ad avviare una trattativa con i lavoratori. Il cantiere della scuola Scuri è già in ritardo rispetto al cronoprogramma.
L’edificio avrebbe dovuto essere disponibile per l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, ma il Comune aveva rilevato l’impossibilità per l’impresa appaltatrice di rispettare i tempi. La conclusione degli interventi ancora necessari era prevista per novembre. Nel frattempo, gli alunni frequentano le lezioni nella sede temporanea dell’ex scuola Cavezzali, in via Bellini, con un servizio navetta gratuito messo a disposizione dal Comune.
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